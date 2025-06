Slovencem za velike podvige (z)manjkajo le malenkosti

Slovenska izbrana vrsta je le 18 ur po tesnem porazu z Bolgarijo znova stopila na parket dvorane v Burgasu, tokrat so jim nasproti stali spočiti Francozi. Tako kot Fabio Soli tudi Andrea Gianni v obdobju po olimpijskih igrah preizkuša nove igralce, v vrstah Francije je nekaj izjemno nadarjenih mladeničev, ki so s 3:0 odpravili Slovence. Razmerje moči na parketu je bilo veliko bolj izenačeno, kot kaže rezultat.

Soli je tokrat odmor namenil nepogrešljivemu Janiju Kovačiču in v ogenj poslal 20-letnega Gregorja Okrogliča, v premešani zasedbi je namesto Saša Štalekarja tokrat igral Janez Janž Kržič, tudi Tonček Štern ni bil ves čas na parketu. Na začetku prvega niza so bili Slovenci še nekoliko zakrčeni, nato pa so se sprostili in pokazali mladostno igro, ki jih krasi v tem poletju. V zaključku niza so nadoknadili zaostanek in se vrnili v boj za zmago, Francija je nato slavila s 25:23.

Tonček Štern se je boril tudi v polju. FOTO: VNL

Podobno je bilo v drugem nizu, ko so Slovenci zaigrali še nekoliko bolje. Za podvig in presenečenje je preveč servisov končaloi v mreži, pozna se tudi, da podajalec Uroš Planinšič s soigralci še ni tako uigran, kot je sicer prvi podajalec izbrane vrste Gregor Ropret, zato so bile nekatere žoge predolge. Dobro delo v polju zato velikokrat ni bilo nagrajeno z break točkami, ki bi jih Slovenci potrebovali. Tri set žoge so Francozi rešili, nato je izkušeni Antoine Brizard na servisu dvakrat poiskal Okrogliča, mladi slovenski libero ni zdržal in Francozi so drugi niz dobili z 29:27.

Andrea Gianni dobro vodi pomlajene galske peteline, ki so lani postali olimpijski prvaki. Slovenci so jih v skupinskem delu ugnali ... FOTO: VNL

Tudi v tretjem je imela slovenska reprezentanca lepo priložnost, da osvoji vsaj niz in podaljša tekmo, pri 22:20 so imeli napad, a je Planinšič podal žogo za hrbet Roku Možiču, Francija je darilo sprejela odprtih rok in niz rešila s 25:23. Zmaga Giannijeve čete je zaslužena, Slovenija bi si proti galskim petelinom za prikazano na igrišču zaslužila vsaj niz. Na svetovni lestvici so Slovenci ob porazu izgubili devet točk, z osvojenim nizom bi izgubili tri manj.

Jutri odbojkarje že ob 11. uri čaka tekma z Japonsko, z zmago bi pred turnirjem v Stožicah ostali v igri za uvrstitev na zaključni turnir lige narodov, ki bo letos potekal na Kitajskem.