V Avstraliji se obeta dramatičen spektakel

V razredu motogp je vse bolj napeto. Španec Jorge Martin (Ducati-Pramac) bo začel s prvega štartnega mesta motociklistično dirko svetovnega prvenstva za veliko nagrado Avstralije. Z rekordom proge, minute in 27,767 sekunde, si je v kvalifikacijah na Phillip Island priboril prvo mesto. Prejšnji rekord kroga je leta 2013 postavil Jorge Lorenzo (1:27,899).

Prvo peterico loči le 40 točk

Šestkratni svetovni prvak Marc Marquez (Honda) je imel velike težave že v desetem zavoju prvega kroga, vendar se je spektakularno rešil in je imel na koncu drugi čas kvalifikacij, za Lorenzom je zaostal 0,013 sekunde. Tretji je bil Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), drugi v SP. Vodilni v prvenstvu, Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), je bil peti in bo dirko začel iz druge vrste.

Marc Marquez in Fabio Di Giannantonio FOTO: Paul Crock/AFP

Fabio Quartararo FOTO: Glenn Nicholls/AFP

Quartararo ima v seštevku prvenstva 219 točk in s tem tri dirke pred koncem sezone le dve točki prednosti pred Bagnaiom (217), prvo peterico pa loči 40 točk in imajo vsi še možnosti za naslov. Tretji je Španec Aleix Espargaro (Aprilia, 199), sledita Italijan Enea Bastianini (Ducati-Gresini, 180) in Avstralec Jack Miller (Ducati, 179). Espargaro je imel četrti čas treninga, Miller je bil pred domačimi gledalci osmi, Bastianini pa šele 13.