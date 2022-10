Gordijski vozel bi radi razrahljali že v Avstraliji

V nadaljevanju preberite:

Svetovno prvenstvo v elitnem motociklističnem razredu motoGP še nikoli ni bilo tako izenačeno. Pred zadnjimi tremi preizkušnjami ima branilec naslova Fabio Quartararo na vrhu le dve točki prednosti pred Francescom Bagnaio in tudi zaostanek 40 točk petouvrščenega Jacka Millerja ni nenadomestljiv. Še posebej, ker se je na zadnjih dirkah na Japonskem in Tajskem izkazal z zmago in drugim mestom, v nedeljo pa optimistično pričakuje štart na domači veliki nagradi Avstralije.

Pred sedmimi dirkami je marsikaj kazalo drugače, kako? Quartararoju krepijo optimizem spomini na finiš prejšnje sezone, zakaj? Zakaj je obema vodilnima v SP Avstralija ljuba? Kakšno računico ima Miller?