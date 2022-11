V Azerbajdžanu za začetek tretje mesto Maruše Štangar

Slovenska judoistka Maruša Štangar je na tekmi za grand slam v Bakuju osvojila tretje mesto v kategoriji do 48 kg. V soboto bo na tatamiju Andreja Leški (do 63 kg), v nedeljo pa še Metka Lobnik (do 78 kg).

V kategoriji do 48 kg je danes uspešno nastopila Maruša Štangar. V Bakuju je ni bilo med osmimi nosilkami, a je po zmagah nad domačinko Ramilo Alijevo in Portugalko Catarino Costo v odločilnem dvoboju v skupini C ugnala še Španko Lauro Martinez Abelendo.

S tem se je uvrstila v boj za prva mesta, v polfinalu pa jo je premagala Italijanka Franceca Milani. V repasažu je nato slovenska judoistka prekosila Španko Mireio Lapurto Comas in si na ta način priborila tretje mesto. V finalu je zmago slavila Francozinja Shirine Boukli, kot tretja na svetovni lestvici najvišje postavljena nosilka v Bakuju, ki je premagala Milanijevo.

Andreja Leški je trenutno najvišje uvrščena slovenska predstavnica na lestvici Mednarodne judo zveze (IJF), v Bakuju pa bo skušala popraviti vtis s svetovnega prvenstva, ki ga je pred tremi tedni gostil uzbekistanski Taškent. Tam je svetovna podprvakinja iz lanske Budimpešte izgubila že ob prvem nastopu proti Portugalki Barbari Timo.

V nedeljo bo slovenske nastope zaokrožila še Metka Lobnik, ki v Baku prihaja po drugem mestu v avstralskem Perthu, kjer pa je bila konkurenca v njeni kategoriji precej osiromašena, tokrat pa je prijavljenih 18 tekmovalk.