V Eugenu tudi Jerneja Smonkar, Yulimar Rojas brez nastopa

Svetovna atletika (SA) je v četrtek obvestila Atletsko zvezo Slovenije (AZS), da so se zaradi določenih odpovedi ob zaključku prijav v določenih disciplinah sprostila dodatna mesta za nastop na svetovnem atletskem prvenstvu. Tako je pravico nastopa v teku na 800 metrov zagotovila Jerneja Smonkar, ki prvotno ni bila v reprezentanci, ki so jo predstavili na ponedeljkovi tiskovni konferenci. Smonkarjeva je nastop na SP že potrdila.

Poleg Jerneje Smonkar je pravico dodatnega nastopa dobila tudi Anita Horvat v teku na 400 metrov. Horvatova je že bila med potniki, saj bo tekla tudi na 800 metrov, je v sporočilu za javnost zapisala AZS.

Prva slovenska favorita za najvišja mesta v ameriški zvezni državi Oregon sta Kristjan Čeh v metu diska in Tina Šutej v skoku s palico. V ekipi so tudi srednjeprogašica Maruša Mišmaš Zrimšek, tekač na 800 m Žan Rudolf, Neja Filipič v skoku v daljino, Agata Zupin na nizkih ovirah, Robert Renner v skoku s palico in Lia Apostolovski v skoku v višino.

Yulimar Rojas v Eugenu brez nastopa v skoku v daljino

SA je sloviti Venezuelki Yulimar Rojas zavoljo kršenja pravil prepovedala nastop v skoku v daljino na svetovnem prvenstvu v Eugenu. Svetovna in olimpijska rekorderka v troskoku je na mitingu v Guadalajari preskočila kvalifikacijsko normo za SP, a njena športna oprema na tekmi v skoku v daljino ni bila v skladu s pravili. Kar 193 cm visoka atletinja je na omenjenem mitingu, kjer je dosegla daljavo 693 cm, nastopila v športnih copatih, ki so namenjeni tekmam v troskoku in ne v skoku v daljino. Zataknilo se je pri debelini podplata: v skoku v daljino znaša 20, v troskoku pa 25 milimetrov, prav v slednjih je nastopila Venezuelka.

Rojasova je nameravala na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo med 15. in 24. julijem v Eugenu v ameriški zvezni državi Oregon, nastopiti v troskoku in skoku v daljino, po odločitvi SA pa bo le v troskoku, ki bo na sporedu 18. julija. V tej atraktivni disciplini je Rojasova na lanskih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu postavila nov svetovni rekord (15,67 metra), vajo je ponovila na letošnjem dvoranskem svetovnem prvenstvu v Beogradu, kjer je postavila novo najboljšo znamko na svetu vseh časov (15,74 metra).

Šestindvajsetletna Venezuelka ima poleg zlate kolajne iz Tokia v svoji vitrini tudi srebrno odličje iz Ria de Janeira 2016 ter še dve kolajni najbolj žlahtnega leska s svetovnih prvenstev v Londonu 2017 in Dohi 2019. Na dvoranskih SP je osvojila še tri zlate kolajne v Portlandu 2016, Birminghamu 2018 in letos v Beogradu.