V Kraljevu parada ne kralja, temveč kraljice športov

Rok Ferlan je prvi dan odprtega balkanskega prvenstva v atletiki v Kraljevu v Srbiji v teku na 400 m osvojil tretje mesto s 45,83 sekunde ter je s tem popravil osebni rekord, s katerim je tretji v slovenski zgodovini v teku na stadionski krog.

Martina Ratej je osvojila srebro metu kopja z 58,58 metra, kar je precej pod njenim slovenskima rekordom (67,16 m), ki ga je dosegla na diamantni ligi leta 2010 v Dohi. A je bila na lanskem evropskem prvenstvu v Münchnu peta s tretjim slovenskim dosežkom na prvenstvu, tedaj je dosegla 59,36 m.

Bron sta poleg Ferlana na najstarejšem regionalnem tekmovanju v kraljici športov na svetu osvojili še Agata Zupin na 400 m ovire (58,05), ki je zaostala za svojimi zmožnostmi, in Liza Šajn na 3000 metrov (9:48,13), tekla je minuto za slovenskim rekordom.

Ferlan je zaostal za Ukrajincem Aleksandrom Pohorilkom (45,36) in domačinom Boškom Kijanovićem (45,50). Član kranjskega Triglava je v Velenju 8. julija na državnem prvenstvu prvič tekel pod 46 sekundami in je s 45,92 odtlej tretji Slovenec v teku na 400 m vseh časov. V Kraljevu je za devet stotink popravil svoj dosežek in ostal tretji za državnim rekorderjem Lukom Janežičem (44,84) in Matijo Šestakom (45,43).

Lov na SP v Budimpešti

Lucija Potnik je bila četrta v finalu teku na 100 metrov (11,63) in je za desetinko zgrešila odličje, Maja Mihalinec Zidar je bila šesta (11,76). Peta je bila Eva Pepelnak v troskoku s 13,52 m to uvrstitev je na 800 m dosegla tudi Jerneja Smonkar (2:03,81).

Na pol krajši razdalji je bil šesti Lovro Mesec Košir z zelo dobrim časom 46,68 sekunde, to uvrstitev je na nizkih ovirah zabeležila tudi Vika Rutar (59,24). Jernej Gumilar, Andrej Skočir, Filip Jakob Demšar in Tan Černigoj so bili šesti v štafeti 4 x 100 metrov (40,70).

Nina Rman je bila v metu kopja sedma (50,82 m), osma sta bila Blaž Zupančič v suvanju krogle (17,69 m) in na dva štadionska kroga Veronika Sadek (2:04,91). To uvrstitev je Dino Subašič dosegel v skoku v daljino (7,35 m), kjer je bil Tan Černigoj 10. (7,13 m). Sandro Jeršin Tomassini je bil 11. v skoku v višino (2,05 m). V kvalifikacijah 13. čas na 100 m zabeležil Jernej Gumilar (10,73).

V Kraljevu nastopa kar trideset slovenskih predstavnikov, 14 atletov in 16 atletinj, nekateri imajo eno zadnjih priložnosti za lov na norme oziroma točke za svetovno lestvico, ki bi jih popeljale na svetovno prvenstvo avgusta v Budimpešti. Preostali bodo nastopili v nedeljo.