V ligi Mevza pet slovenskih klubov

V boj za naslov srednjeevropskih prvakov in prvakinj se podaja tudi pet slovenskih klubov, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS). Ženski del prvenstva se bo začel 18. septembra z obračunom med hrvaškim prvoligašem Marina Kaštela in madžarsko Vasas Obudo iz Budimpešte, že 9. oktobra pa bo v Kamniku derbi med slovenskimi prvakinjami, Calcit Volleyjem in podprvakinjami, Novo KBM Branik, tekma pa bo štela tudi za domače prvenstvo.



Moški bodo prvo tekmo lige Mevza igrali 30. septembra, ko bo na sporedu avstrijski obračun med UVC Holdingom in Union Raiffeisen Waldviertlom, 2. oktobra pa bo še en slovenski derbi prvakov in podprvakov Slovenije, saj se bosta v Kamniku med seboj pomerila Calcit Volley in Merkur Maribor. Že teden dni kasneje, 9. oktobra, bo v Hali Tivoli potekal še en derbi, tokrat med prvakom srednjeevropske lige ACH Volley Ljubljana in Calcit Volleyjem.



Moštva bodo v prvem delu prvenstva igrala po dvokrožnem sistemu, tri najuspešnejše ekipe po rednem delu in gostitelj zaključnega dela tekmovanja pa se bodo v okviru turnirja najboljše četverice med seboj pomerili za odličja. Kje bosta potekala zaključna turnirja, bo znano šele konec leta.



»Vesel sem, da nam je v lanski sezoni kljub pandemiji uspelo izpeljati prvenstvo. Še posebej pa sem vesel, da bomo letos spremljali tudi obračune ženskih ekip. Ob tem se v tekmovanje vračajo ekipe iz Slovaške in Madžarske in komaj čakam, da se vse skupaj začne. Vse tekme si bo tudi v letošnji sezoni moč ogledati preko spletnih prenosov, da bi tekmovanje spremljalo še več ljubiteljev odbojke, pa smo poizkusno sklenili še sodelovanje s Fantasy Volleyball,« je dejal Karl Hanzl, predsednik združenja Mevza.

