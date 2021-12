V Ljudskem vrtu dvodnevni festival mariborskega športa

Športna zveza Maribor bo v sodelovanju z Zvezo mariborskih športnih društev Branik, Olimpijskim komitejem Slovenije, Športnimi objekti Maribor in mestnimi društvi danes in v petek v športnem kompleksu Ljudski vrt gostila Festival mariborskega športa. Na dogodku se bo letos predstavilo 12 športnih panog in 13 mariborskih društev.

Kot so pojasnili organizatorji, bo današnje popoldne namenjeno klubskemu delu festivala, saj bodo obiskovalci lahko spoznali športna društva in njihove člane ter se s kroženjem po prizorišču preizkusili v različnih športnih aktivnostih. Petkovo dopoldne pa bo rezervirano za šolski del festivala, saj se bodo lahko športni vadbi na 13 prizoriščih pridružili otroci iz petih mariborskih osnovnih šol.

Ob tem bodo v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije v športni dvorani Lukna oba dneva pripravili celoten olimpijski protokol. Ta bo v četrtek potekal ob 16. uri, v petek pa ob 8.45 zjutraj.

Pri olimpijskem protokolu gre za prikaz izvedbe olimpijskih iger, ki se začne z mimohodom bakle in zastave, poslušanjem olimpijske himne in prebiranjem priseg. Temu sledi izvedba športnih iger, ki vedno potekajo v skladu z olimpijskimi načeli odličnosti, solidarnosti in prijateljstva.

Mariborski športni festival bo potekal v skladu z vsemi trenutno veljavnimi epidemiološkimi ukrepi, so še sporočili iz Športne zveze Maribor.