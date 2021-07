V Londonu pogrešal izkušnje, v Riu smola, zdaj pa je napočil njegov čas

Benjamin Savšek se v tej uspešni sezoni veseli olimpijskega izziva. FOTO: NIna Jelenc/KZS

Slalom na divjih vodah je na slehernih olimpijskih igrah, odkar slovenska reprezentanca nastopa pod zastavo samostojne države, pod posebnih drobnogledom. Naši športniki so v tej panogi v svetovnem vrhu, zato ne preseneča, da so nekateri med njimi resni kandidati za vrhunske uvrstitve oz. kar olimpijske kolajne.In eden teh je zdajSvetovni in evropski prvak v slalomu med kanuisti je dosegel že marsikaj, kolajne z oznako olimpijskih iger pa še nima. Pred njim je tretja priložnost, po Londonu 2012 in Riu 2016. »Zdaj imam precej več izkušenj kot pred devetimi leti v Londonu, na naslednjih igrah pa sta mi dva dotika odnesla višjo uvrstitev od tistega 6. mesta,« se spominja pred nedeljskimi kvalifikacijami (6.00) in seveda upa, da jih bo prestal brez zapletov ter se uvrstil v ponedeljkov finale (8.45).Gre za izkušenega tekmovalca, marsikaj je že prestal na svoji športni poti, še zdaleč pa na brzicah ni edini, ki ima za seboj že za zvrhan koš velikih tekmovalnih izzivov. Tudi reprezentančni kolega iz kajakaških vrstje že stari znanec konkurence v divjih vodah, kanuist, prvi športnik z zlato olimpijsko kolajno za samostojno Slovaško (Atlanta 1996), pa je sploh fenomen, saj je tudi tik pred 40. letom še stal na najvišjih stopničkah. »On nam je res vsem za zgled, tako kot smo mi zdaj mlajšim tekmovalcem,« je poudaril Savšek, vesel, da se je v dveh tednih dodobra privabil na prizorišče največje tekme v sezoni. Prav slovenska reprezentančna zasedba za slalom na divji vodi je bila prva med vsemi našimi v Tokiu.»Sprva sem se bal, da bo ta proga bolj mirna, vsaj takšna se mi je zdela pred dvema letoma, ko smo jo tu preizkušali. Zdaj pa je divja in to mi prav ustreza,« je pred nedeljsko prvo preizkušnjo dobre volje 34-letni Ljubljančan. Na seznamu želja ima kolajno, tega dejansko ne skriva, s tekmeci se ne obremenjuje: »Krog kandidatov za vrh je širok, zavedam se, da me med najboljše tri vodi le brezhiben in res zbran nastop. Zato zdaj bolj razmišljam o mojem veslanju kot pa o končnem izidu.«