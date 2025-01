Prvi vratar v NHL, ki je zbral gol, podajo in 40 obramb (VIDEO)

Alex Nedeljkovic se je onstran Atlantika vpisal v zgodovino severnoameriške hokejske lige. Igralec srbskega porekla (29) je postal prvi vratar v zgodovini lige NHL, ki je na tekmi dosegel gol in podajo ter zbral 40 obramb, ko je njegova ekipa Pittsburgh Penguins premagala Buffalo Sabres s 5:2. Za Pittsburgh so zadeli tudi Rickard Rakell, Anthony Beauvillier, Cody Glass in Bryan Rust, pingvini pa so prekinili niz treh porazov.

Kopitar na led v nedeljo zjutraj

Za Buffalo sta zadela Owen Power in Zach Benson, Ukko-Pekka Luukkonen pa je zbral 14 obramb. Sablje so vpisale 18. poraz na zadnjih 24 tekmah. Nedeljkovic je postal 16. vratar v zgodovini lige NHL, ki je zadel gol. Kot zadnjemu je to uspelo igralcu Minnesote Filipu Gustavssonu 15. oktobra lani proti St. Louisu. Nedeljković je prevzel plošček za svojim golom in ga čez celotno ledeno ploskev zabil v mrežo tekmecev. Vratar Pingvinov je imel odličen dan. Pred tem je asistiral pri golu Codyja Glassa za 3:1.

Anže Kopitar in njegovi soigralci pri Los Angelesu bodo v nedeljo ob 4. uri po srednjeevropskem času gostovali pri ekipi Seattle Kraken. Kopitarjevi kralji kotirajo na šestem mestu zahodne konference s 5 točkami.