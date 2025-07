V Madridu bo v finalu težavnosti plezala le Rosa Rekar

V finalu svetovnega pokala v športnem plezanju v Madridu bo danes v težavnosti tekmovala le Rosa Rekar, ki je v polfinalu osvojila peto mesto. Precej smole je imela Mia Krampl, ki je osvojila oceno 39+, ki so jo dobile vse tekmovalke od osmega do 12. mesta. Slovenka je končala na devetem mestu in za las ostala brez finalnega nastopa.

Polfinale je z veliko prednostjo dobila Američanka Annie Sanders, ki je kot edina dosegla vrh. Za njo sta končali Italijanka Laura Rogora in Korejka Chaehyun Seo, obe z višino 46+. Četrto mesto je zasedla Američanja Brooke Raboutou, ki je tako kot Rosa Rekar dosegla oceno 43+.

»Ni bilo tako vroče kot v dan prej in res sem se dobro počutila. Tudi smer mi je bila všeč, v enem delu me je skrbelo, ko pa sem šla čez to, sem nadaljevala sproščeno in borila sem se do konca. Morda bi se v končnici lahko še bolj optimalno postavila, a sem zadovoljna,« pravi edina slovenska finalistka. S svojim plezanjem je zadovoljna tudi Mia Krampl, ki se že veseli naslednjih tekem. Dobro je s 13. mestom nastopila tudi Lučka Rakovec, 15. je bila Lucija Tarkuš, Sara Čopar pa je obstala v kvalifikacijah.

Tam sta z nastopi končala tudi Gorazd Jurekovič in Lovro Črep, Luka Potočar je bil v polfinalu 13., dosegel je oceno 42+. Za finale je zadoščal dosežek 43+.