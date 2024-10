V motoGP se vrača dopinški grešnik

Po štiriletni kazni zaradi dopinga se v svetovno prvenstvo motociklistov v razredu motoGP vrača Andrea Iannone, ki bo konec tedna v Maleziji dirkal za moštvo Valentina Rossija Ducati-VR46. Petintridesetletni Iannone bo zamenjal Fabia Di Giannantonia, ki bo izpustil zadnji dve dirki sezone, ker mora na operacijo rame.

»Počaščen sem, da so se spomnili name, takoj sem sprejel priložnost. Izziv je velik, zahteven in kompleksen, saj v tej kategoriji nisem vozil motorja že nekaj let in tudi nisem bil zraven pri testiranjih,« je povedal Iannone, ki je bil leta pozitiven na anabolični steroid v urinu. Po naključju je bilo to prav v Maleziji v Sepangu.

Branil se je, da je drostanolon prišel v njegovo telo, ko je jedel okuženo meso. Sprva so ga suspendirali za 18 mesecev, toda CAS je kazen zvišal. Italijan je imel pravico do nastopa v tej sezoni, v kateri se je meril v razredu superbike.

»Andrea je velik prijatelj družine VR46, tudi moj in Rossijev,« je pojasnil direktor Alessio Salucci: »Veseli smo, da ga bomo spet videli v motoGP.«

Iannone je bil član moštva Aprilie, ko je bil kaznovan, v motoGP je bil 11 let. Na zmagovalnem odru je stal enajstkrat, edino zmago ima iz Avstrije leta 2016 na ducatiju.