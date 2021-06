V nesrečnem Verstappnu je vrelo od besa

Rezultati dirke za VN Azerbajdžana v Bakuju:

1. Perez (Meh, Red Bull) 1;44,703, 2. Vettel (Nem, Aston Martin) + 1,385, 3. Gasly (Fra, AlphaTauri) 2,762, 4. Leclerc (Mon, Ferrari) 3,828, 5. Norris (VB, McLaren) 4,754, 6. Alonso (Špa, Alpine) 6,382, 7. Cunoda (Jap, AlphaTauri) 6,624, 8. Sainz ml. (Špa, Ferrari) 7,709, 9. Ricciardo (Avst, McLaren) 8,874, 10. Räikkönen (Fin, Alfa Romeo) 9,576, 15. Hamilton (VB, Mercedes) 17,668.

Nov črn dan Mercedesa

Zmagovalcu Sergiu Perezu (drugi z desne) sta se na veliki nagradi Azerbajdžana najbolj približala Sebastian Vettel (levo) in Pierre Gasly (desno). FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Vrstni red za svetovno prvenstvo (6/23)

Vozniki: 1. Verstappen (Niz, Red Bull) 105, 2. Hamilton (VB, Mercedes) 101, 3. Perez (Meh, Red Bull) 69, 4. Norris (VB, McLaren) 66, 5. Leclerc (Mon, Ferrari) 52, 6. Bottas (Fin, Mercedes) 47, 7. Sainz ml. (Špa, Ferrari) 42, 8. Gasly (Fra, AlphaTauri) 31, 9. Vettel (Nem, Aston Martin) 28, 10. Ricciardo (Avst, McLaren) 26.

Konstruktorji: 1. RedBull 174, 2. Mercedes 148, 3. Ferrari 94, 4. McLaren 92, 5. AlphaTauri 39, 6. Aston Martin 37, 7. Alpine 25, 8. Alfa Romeo 2.

Kdor je pred dirko formule 1 v Bakuju pravilno stavil na vrstni red pri vrhu, si zdaj zaradi velike kvote zagotovo mane roke. Velika nagrada Azerbajdžana, šesta letošnja preizkušnja za svetovno prvenstvo v kraljevskem avtomobilističnem razredu, je namreč postregla nadvse presenetljivim razpletom.Dolgo je vse kazalo na zanesljivo zmago. Toda nizozemskemu zvezdniku je pičle tri kroge pred koncem – kakor malo po polovici dirke tudi Kanadčanu(Aston Martin) – na štartno-ciljni ravnini razneslo zadnjo levo gumo, zaradi česar ga je pri visoki hitrosti zasukalo in je s svojim red bullom silovito treščil v zaščitno ogrado.»Pobesneli Max« je na srečo nepoškodovan izstopil iz razbitega »rdečega bika«, v njem pa je vrelo od silne jeze. Kako zelo je bil besen, potem ko je ostal brez (glavne) nagrade, je pokazal že s tem, da je močno brcnil v počeno pnevmatiko. »Grozljivo je pustiti toliko točk na stezi. Gume me tokrat niso marale,« je zmajeval z glavo Verstappen, potem ko je – ne po lastni krivdi – ostal brez pomembnih 25 točk, s katerimi bi se še utrdil na vrhu skupne razvrstitve.Ker so se prireditelji bali, da bi se še komu zgodilo kaj takšnega, so prekinili dirko in tako vsem omogočili, da so zamenjali pnevmatike. Pri Pirelliju so sicer menili, da so se gume poškodovale na ostankih razbitin, ki so ostale na progi od številnih trčenj od petkovih prostih treningov naprej.Po daljši prekinitvi so veliko nagrado v Bakuju začeli znova,z Mercedesovo »črno puščico« je znova napadel z drugega štartnega položaja, iz katerega se je kot raketa že izstrelil mimo vodilnega(Red Bull), vendar v preveliki želji, da bi dosegel zmago, močno pretiraval in v prvem zavoju zdrsnil s proge. »Oprostite, fantje!« se je za veliko napako vsem pri Mercedesu nemudoma opravičil 36-letni Anglež, ki se je moral na koncu sprijazniti šele s 15. mestom. Nov črn dan nemškega moštva je z 12. mestom zaokrožilTako je imel Perez prosto pot do svoje druge zmage v formuli 1 po lanskem podvigu v Bahrajnu (takrat še kot član Racing Pointa). »Žal mi je za Maxa, ki je do odstopa dirkal sijajno in bi si zaslužil prvo mesto,« je poudaril 31-letni Mehičan, vesel, da se je po vseh težavah, ki jih je imel v letošnji sezoni, zanj tako dobro izšlo. Tudi njemu je namreč grozila (tehnična) okvara, zaradi česar so mu kmalu po tistem, ko je prečkal ciljno črto, iz boksov prek radijske zveze sporočili, naj ustavi svoj dirkalnik in izstopi iz njega.Od navdušenja je kar vriskal tudi drugouvrščeni Nemec(Aston Martin), ki se je po skoraj dveh letih spet povzpel na oder za najboljše (»Nihče od nas ni pričakoval česa takšnega.«), do ušes pa je bil nasmejan tudi tretjeuvrščeni Francoz(AlphaTauri), ki je v razburljivem finišu mojstrsko odbi(ja)l napade Ferrarijevega asain Britanca(McLaren). Naslednja dirka bo na sporedu 20. junija v Le Castelletu.