V petih letih 150 milijonov za športno infrastrukturo

Vlada je na današnji seji sprejela program investicij v športno infrastrukturo, v petih letih bo na voljo 150 milijonov evrov, je na novinarski konferenci povedal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Potrdila je tudi spremembe zakona o Bloudkovih nagradah, avtomatično jo bodo dobili vsi prejemniki olimpijskih medalj.

O zakonu o Bloudkovih nagradah bo odločal državni zbor, vključeni bodo dobitniki olimpijske ali paraolimpijske medalje, medalje z olimpijade gluhih in medalje s šahovske olimpijade. Vlada je kot tretjo točko, posvečeno športu, potrdila tudi podporo letošnjo kolesarski dirki po Slovenji, za to bo namenjeno 400.000 evrov.

»Športna infrastruktura je ponekod zelo dotrajana, šport potrebuje boljše pogoje. Načrt za podporo je bil pripravljen na osnovi predloga investicij med letoma 2023 in 2027, ki je bil predstavljen še v času prejšnje vlade. V petih letih bo na voljo 150 milijonov evrov ... Prednost bodo imeli vadbeni športni objekti in površine za šport v naravi, ki bodo na voljo brezplačno vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije,« je uvodoma povedal Han.

Za letošnji razpis bo na voljo deset milijonov, vendar le za investicije v telovadnice in dvorane. »O velikih projektih se še ne pogovarjamo, v proračunu še ni denarja za to. Dogovoriti se moramo tudi o prenosu nekaterih aktivnosti iz prejšnjega ministrstva. Dogovarjamo se z Olimpijskim komitejem Slovenije in panožnimi zvezami, da športna javnost odloči, kaj naj bi država sofinancirala. Tako bomo prišli do projektov, kot pred leti v Planici,« je navedel minister.

Bloudkova nagrada žlahtnim

Naslednji ponedeljek bo prvi sestanek s panožnimi zvezami, kjer bodo predstavili projekt investicij, v petek pa bodo predstavniki lokalnih skupnosti, povabili župane vseh slovenskih občin. Podprli bodo med 90 in 100 projekti po vsej Slovenji. Načrt je bil narejen na podlagi razpoložljivih podatkov o javnih objektih in površinah v naravi, iz portala geodetske uprave, je navedel Han. Prav tako so se naslonili na izkazane potrebe lokalnih skupnosti in nacionalnih panožnih zvez. V letošnjem letu bo na javnem razpisu za sofinanciranje večnamenskih dvoran in telovadnic na voljo osem milijonov evrov, 2,9 milijona pa za posodobitev ali nove športne objekte v naravi.

Minister Han je povedal tudi, da bodo Bloudkove nagrade, najvišja državna priznanja za šport, poslej avtomatično dobili vsi prejemniki olimpijskih medalj, če bo to potrdil državni zbor. Ob tem bodo preostale predvidene nagrade, največ do štiri vsako leto kot doslej, potem lahko na voljo tudi za druge. »Zelo pomemben zakon o Bloudkovih priznanjih bomo dali v postopek v državni zbor. Dobitniki medalj na OI bodo samodejno upravičeni do nagrade za vrhunski mednarodni dosežek, kar ne bo vplivalo na druge prejemnike. Letos denimo odbor ni mogel podeliti nagrad za druge dosežke, kot zgolj za uspehe na OI,« je dejal Han.

»Poslej bodo tako lahko nagrade dobili tudi drugi za življenjsko delo v športu, za vrhunske dosežke in za velik prispevek k razvoju športa. Pri tem ne gre za dodatna sredstva, ampak zato, da z Bloudkovimi priznanji damo državno pohvalo zaslužnim,« je še pojasnil.

Promocija

Glede 29. kolesarske dirke po Sloveniji in pomoči v višini 400.000 evrov pa je Han povedal, da je dirka po Sloveniji postala uveljavljen in mednarodno prepoznan športno-turistični projekt, ki v petih dneh zaobjame dobršen del Slovenije in posledično s televizijskim prenosom poleg kolesarjev izpostavlja tudi naravne in kulturne lepote Slovenije. »V organizacijo dirke je vključenih več kot 2000 ljudi, kar potrjuje, da gre za velik organizacijsko-logistični projekt. Kot največja kolesarska prireditev pri nas dirka pridobiva prepoznavnost ter je v svoji zadnji, 28. izvedbi, postregla z rekordnimi rezultati gledanosti. Na mednarodni mreži Eurosport je, po podatkih Kolesarske zveze Slovenije, dosegla skoraj 11 milijonov gledalcev, k tej številki pa je treba prišteti še skoraj pol milijona gledalcev v Sloveniji in izjemno obiskanost spletnih strani,« je o preizkušnji dejal Han.

Poleg tega je po njegovih besedah organizacija dogodka pomembna z vidika doseganja kvot slovenske reprezentance. Kolesarji na dirkah poklicne serije, med katere spada dirka po Sloveniji, zbirajo točke Mednarodne kolesarske zveze. Kolesarji z najvišje zbranimi točkami zastopajo Slovenijo na svetovnih prvenstvih in drugih ekipnih tekmovanjih v kolesarstvu.

Kolesarska zveza Slovenije mora ministrstvu, pristojnemu za šport, najmanj 30 dni pred začetkom dirke posredovati študijo o izvedljivosti prireditve ter oceni vplivov na okolje in družbo ter v roku 30 dni po zaključku dirke končno študijo o organizaciji in financiranju prireditve.