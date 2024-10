V pravcati uzbekistanski zmešnjavi hitro slovo Andreje Leški

Za Andrejo Leški, olimpijsko prvakinjo v judu iz Pariza, se nastop na vojaškem svetovnem prvenstvu v Taškentu ni izšel po željah. Od tekmovanja se je poslovila že po svojem uvodnem dvoboju v kategoriji do 63 kilogramov, ki ga je izgubila s Kim Jin Gang iz Severne Koreje.

Številne obveznosti, ki jih je imela 27-letna Koprčanka po podvigu na največji športni prireditvi, so očitno od slovenske šampionke terjale svoj davek. Ker se za vojaško SP ni posebej pripravljala, v uzbekistanski metropoli tudi ni mogla prikazati vsega, kar zna. Za nameček se je znova pokazalo, kako hitro se lahko v tem japonskem borilnem športu marsikaj obrne na glavo.

»Čeprav se je Andreja šele pred kratkim vrnila v trenažni proces, se je kljub sanjski sezoni odločila še za nastop v Taškentu, s katerim se je želela oddolžiti Slovenski vojski (SV) za vso podporo, ki je je deležna kot pripadnica športne enote SV,« je pojasnil trener Luka Kuralt in pristavil, da njegova varovanka pri bežigrajskem klubu že pogleduje proti naslednjemu letu, v katerem bo znova zasledovala visoke cilje.

Martin Hojak je pristal na devetem mestu. FOTO: Leon Vidic/Delo

Martin Hojak zasedel deveto mesto

Enako velja tudi za Andrejinega klubskega kolega Martina Hojaka (do 73 kg), ki je v današnjem uvodnem dvoboju v Taškentu premagal Alžirca Youcefa Lounaoucija, v četrtfinalu pa je izgubil z domačim borcem Šahramom Ahadovom in nato v repešažu še z Italijanom Gabrielejem Sullijem. »Organizacija tekmovanja je sicer zelo, zelo slaba, tu namreč vlada prava zmešnjava,« je še sporočil Kuralt.

Jutri bo slovenske barve na vojaškem SP branila še Anka Pogačnik (do 70 kg), Maruša Štangar (do 48 kg) in Enej Marinič (nad 100 kg) pa sta bila zaradi poškodb prisiljena odpovedati svoja nastopa v glavnem mestu Uzbekistana.