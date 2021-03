V rojstnem mestu astronoma Kopernika seči do zvezd

Slovenija Atletika EP

Žlahtne le atletinje

7

odličij je Slovenija doslej osvojila na dvoranskih EP, edino zlato Jolanda Čeplak

Kraljica športov bo na obisku v Torunju, starem srednjeveškem mestu v severni Poljski ob reki Visli. Od danes do nedelje bo v kraju, v katerem se je rodil sloviti astronom, evropsko prvenstvo v dvoranski atletiki, na njem pa bo nastopilo 14 slovenskih podanikov in podanic kraljice športov.V mestu z bogato in lepo ohranjeno arhitekturo v gotskem slogu, ki so ga uvrstili na Unescov seznam kulturne dediščine, bo tekla in skakala številčna zasedba kot že dolgo ne. A takšna udeležba priča o dvigu kakovosti in rezultatskem prodoru mladih sil v slovenski kraljici športov. Vodstvo Atletske zveze Slovenije, predsednikin novi predsednik strokovnega sveta, se nadeja, da bi lahko osvojili eno do dve odličji, največja aduta za to pa sta, saj ima najboljši prijavljeni čas v teku na 3 km, inv skoku s palico.»Najboljši izid med udeleženkami je res dober občutek, a ničesar ne pomeni. Ta status moram upravičiti na EP. Prvenstva se veselim, to bo zanimiva tekma, imam pa že dovolj izkušenj, tudi kako priti iz kvalifikacij v nadaljevanje. Na prvenstvo potujem z večjim samozaupanjem,« je navrgla Mišmaš Zrimškova. »Pred evropskim prvenstvom sem že napovedala, da je cilj kolajna. Glede na moje izide v tej sezoni in pripravljenost je cilj realen. Tekme se veselim, imeli bomo le finalni nastop, ne bo treba skakati dva dneva zapored, ker so kvalifikacije odpadle. Upam na najboljše,« je povedala Šutejeva.»Letos bom na evropskem dvoranskem prvenstvu štartal z drugačnim izhodiščem kot na prejšnjih. Prej sem nanje odšel z zelo dobrim izidom, letos pa sem zaradi poškodbe izpustil lep del sezone. Tekel sem le na balkanskem prvenstvu in dosegel tudi normo za EP. Mislim, da sem dobro pripravljen, sem tudi optimistično razpoložen,« je ocenil na največjih tekmovanjih že izkušenipa je denimo dodala: »Letošnja sezona je bila zame posebna, tekla sem na 800 m in to prvič v življenju. Imam izkušnje z velikih tekmovanj na 400 m, na dvakrat daljši razdalji ne. Želim uživati in doseči to, kar sem sposobna. Cilj je polfinale, boljše čase pa bom lovila potem v poletni sezoni. Še naprej pa si želim biti uspešna in napredovati tudi na 400 m.«Slovenija je na dvoranskih evropskih prvenstvih doslej osvojila sedem odličij, vse atletinje.je leta 2002 bila zlata na 800 m, ima še bron iz leta 2007. Dve leti pozneje jeosvojila drugo mesto v troskoku,tretje na 1500 m, a so ji zaradi dopinga ruske tekmovalke šest let pozneje namenili srebrno odličje. Takšni kolajni sta osvojili šena 60 m ovire leta 1996 inna 200 m leta 2000. Bronasto odličje je prispevala še pokojnana 60 m leta 1996.