V Salonitu danski reprezentant, Maribor z novima liberoma

Slovenske odbojkarske ekipe so začele sestavljati ekipe za naslednjo sezono. Iz Salonita Anhovo so sporočili, da v njihove vrste prihaja danski reprezentant, 21-letni Joachim Hesselholt. Dva metra in štiri centimetre visoki odbojkar je bil lani izbran za najboljšega srednjega blokerja v danski ligi. V njej je zadnji dve igral za ekipo Marienlyst-Fortune.

Ekipa Merkur Maribora pa bo v novo sezono vstopila z dvema novima prostima igralcema. Klub zapuščata Alan Košenina in Aljaž Herman (ta je končal kariero), zamenjala ju bosta dva nova libera. Prvi je Žiga Kumer, ki je svojo odbojkarsko pot začel v Črnučah, nato se je preselil v ekipo ACH Volley, nazadnje je igral v Kranju za ekipo Hiša na kolesih Triglav. Drugi je Jaka Jevšnik, prihaja iz OK Kostanjevica na Krki.