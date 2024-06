Anže Lanišek vidno užival v vratolomni vožnji z dirkaškim asom (VIDEO)

Aleš Selak, glavni trener pri Smučarsko-skakalnem klubu Mengeš, je svojemu članskemu reprezentantu Anžetu Lanišku pripravil prav posebno presenečenje. Organiziral mu je namreč nepozabno skupno vožnjo z odličnim slovenskim dirkačem relija Rokom Turkom.

»Kako je Anže ostal brez besed in vidno navdušen nad izkušnjo dirkanja v dirkalniku za reli,« je Turk zapisal nad posnetek s sovozniškega sedeža, ki ga je objavil na svojih profilih družbenih omrežij Facebook in Instagram. Ko je šestkratni državni prvak ob koncu vožnje na testu pred relijem Železniki (v soboto in nedeljo) vprašal Laniška, kako mu je bilo všeč, mu je nasmejani vrhunski slovenski skakalec na kratko odvrnil: »Vrhunsko!«

Turk je sicer s hyundaijem i20 rally 2 na najboljši poti k sedmi lovoriki, saj prepričljivo vodi v skupni razvrstitvi za državno prvenstvo, Lanišek pa se že zavzeto pripravlja za predolimpijsko sezono 2024/25 v smučarskih skokih.