V Stožicah v nedeljo dirka vseh dirk

Dviguje se napetost pred največjim kasaškim dogodkom pri nas. V nedeljo bo na hipodromu Stožice 31. slovenski derbi, dirka vseh dirk tako za konja kot voznika. Dvanajsterica najboljših štiriletnikov slovenske reje se bo pomerila za 15 tisoč evrov denarnega sklada, najboljši si bo po dobrih treh minutah sapo jemajočega dirkanja na 2600 metrov dolgi stezi nadel lovorjev venec.Program se bo začel že ob 13. uri, vrhunec z derbijem bo ob 16.40. »Zmaga v slovenskem kasaškem derbiju je največja želja vsakega voznika,« je ob žrebu številk v ljubljanski mestni hiši povedal, eden od glavnih kandidatov za zmago. Ta se mu izmika, saj je že štirikrat stal na zmagovalnem odru, a nikdar na najvišji stopnici. Njegov očeje osvojil kar pet slovenskih derbijev in enega jugoslovanskega.Član znane konjerejske družine iz Ključarovcev stavi na konjaki blesti že vso sezono. »Prime je res favorit, a derbi je derbi, večkrat se je že zgodilo, da je zmagal popolni avtsajder,« ostaja previden Slavič, ki mu manjka le še slovenski lovorjev venec.Med glavnimi tekmeci bodo lanski prvak, tokrat s konjem, ki prav tako domuje v Ključarovcih v Prlekiji, kobilaiz KK Stožice, ki je lani osvojila državno prvenstvo triletnikov, ter kobilaiz Komende, ki jo je lastnicadala na trening v Italijo.Zmaga v derbiju je nekaj posebnega. Je krona dela, odrekanja in znoja. Za vsakega rejca, voznika, trenerja. Med dvanajstimi vozniki sta le dva okusila slast zmage v derbiju.kar štirikrat in Janko Sagaj lani. Od dvanajsterice rejcev so le trije v preteklosti že videli svojega kasača zmagati na derbiju.se je prvič veselil leta 1992 z Durasom, uspeh pa ponovil lani zDoslej ima Marko Slavič pet zmag,inpo štiri. Med lastniki je s tremi zmagami najuspešnejši, med rejci Marko Slavič (4) in med klubi Ljutomer (14) pred Ljubljano (9), Brdom (4) in Komendo (3). Derbi je bil največkrat v Ljutomeru, sedemnajstkrat, štirinajstkrat v Ljubljani ter po enkrat v Šentjerneju (1995) in Gornji Radgoni (1991).Ob derbiju bo vrhunec nedeljskega popoldneva dirka Ljubljanska milja, na kateri se bodo na progi dolžine ene milje (1609 metrov) pomerili najboljši domači in uvoženi kasači. Ducat udeleženih konjev je v karierah zaslužilo že 405.000 evrov. Favorit je Maugli (lani je z njim derbi dobil Sagaj), ki velja za najboljšega konja v regiji. Vajeti bo namesto trenerja Sagaja prvič prijelGlavni izzivalci bodo ljubljanska kobilas profesionalnim italijanskim voznikom, prleška kobilaz Mitjo Slavičem ter aktualni zmagovalec dirke šampionat Slovenijez Jankom Sagajem.Nagradni sklad tekmovalnega dneva z devetimi dirkami je 36.000 evrov, največ, kar 15.000 evrov, je namenjenih za derbi, ljubljanska milja prinaša 8000 evrov, zmagovalec pa bo prejel nekaj manj kot polovico. Ob uradnem tekmovalnem sporedu se bodo na stezo podali tudi najmlajši, ki tekmujejo v kasaški dirki ponijev. Prireditelja KK Stožice in Kasaška zveza Slovenije ob tem obljubljata še bogat spremljevalni program, manjkale ne bodo niti stave.