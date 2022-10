V Tacnu dobili državne prvake

Slalomisti na divjih vodah so se za naslove državnih prvakov tokrat pomerili v kanalu ob tekmovalnem poligonu na Savi, saj je bila zaradi previsokega vodostaja izvedba na prvotni lokaciji nemogoča. Med kanuisti sta v Tacnu naslova osvojila Luka Božič in Eva Alina Hočevar, med kajakaši pa Lan Tominc in Ajda Novak.

V odsotnosti nekaj najboljših so pri Kajakaški zvezi Slovenije v Tacnu podelili naslove državnih prvakov v konkurenci članov, mlajših članov in mladincev, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.

Naslov državne prvakinje v kanuju si je priveslala Eva Alina Hočevar, ki je za 41 stotink ugnala Aljo Kozorog, medtem ko je bron pripadel Lei Novak.

Med kajakašicami je bila tokrat najboljša Ajda Novak, na drugo mesto je priveslala Eva Alina Hočevar, tretja pa je bila Eva Terčelj.

V konkurenci kanuistov je bil najhitrejši Luka Božič, na drugo mesto se je uvrstil Roko Bengeri, ki je sicer hrvaški reprezentant, a je član KK Simon, kar pomeni, da se poteguje za kolajne tudi v Sloveniji, tretji pa je bil Žiga Lin Hočevar.

Med kajakaši sta na vrh priveslala Celjana Lan Tominc in Martin Srabotnik, tretji pa je bil Primorec Niko Testen.

Potekale so tudi ekipne vožnje. V moškem kanuju je zmaga ostala v domačem tacenskem klubu, saj so bili najboljši Jure Lenarčič, Tit Šenk in Matej Trojanšek.

Med kajakaši so slavili Celjani Lan Tominc, Martin Srabotnik in Jan Ločnikar, med kajakašicami so zmagale Alja Kozorog, Sara Belingar in Urša Kragelj (Soške elektrarne).