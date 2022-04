V Tivoliju donel makedonski oro

Tudi 52. zmaga, ob le enem porazu v sezoni, je prišla. Odbojkarji ACH Volleyja so v prvi finalni tekmi državnega ligaškega prvenstva v dvorani Tivoli premagali Calcit Volley s 3:0 (19, 21, 26). Igra se na tri zmage, naslednja tekma bo v petek ob 20. uri v Kamniku. Matematika je preprosta, ljubljanska ekipa, ki seveda izvirno prihaja z Bleda, za svoj 18. naslov prvaka potrebuje še dve zmagi. Calcit lovi svoj četrti naslov slovenskega šampiona, tri krone segajo v zaporedna leta od 2001 do 2003.

Jasno je bilo, tudi zaradi impresivnega zmagovitega niza v tekmovalnem obdobju 2021/22, kdo je v finalnih obračunih prestižnega in po številu dvobojev dolgotrajnega domačega izziva favoriziran. Oranžni zmaji so za uvod to takoj potrdili, gostje so bili z izjemo tretjega niza daleč od želenega presenečenja. Kamničani so v zadnjem nizu pri rezultatu 24:21 imeli celo tri zaključne žoge za osvojitev šele drugega niza v tej sezoni proti ACH. A varovanci domačega trenerja Mladena Kašića so se s samozavestjo izvili iz neugodnega položaja. Matej Kök je z zmagovitim začetnim udarcem pri tretji sklepni žogi oranžnih zmajev udaril piko na i domači zmagi.

Veselje odbojkarjev ACH Volleyja je razumljivo, storili so prvi korak k novemu naslovu državnega prvaka. FOTO: Voranc Vogel

Klasika je bila tudi pri posameznikih, vsaj v domačem taboru. Najbolj učinkovit je bil Makedonec Nikola Gjorgiev, zbral je kar 26 točk ob 61-odstotni učinkovitosti v napadu. Pri Kamničanih sta po 13 točk prispevala Mitja Gasparini in Jan Klobučar, a izkoristek ni bil niti polovičen. Oba sta uspešno zaključila le 38 odstotkov napadov. Calcit je bil sicer malce uspešnejši pri sprejemu, zbral je tudi as (4:3) in blok več (9:8). ACH je taktiko za uspeh zgradil in udejanjil na blok-obrambi, izkoristek v napadu pa je bil v odstotkih 50:36 v prid polfinalistov letošnjega evropskega pokala challenge.

Vzel voljo do igre

Mladen Kašić, trener vrste, ki se je na stari celini prebila med najboljše štiri, je bil po uspešno opravljeni uvodni nalogi seveda zadovoljen. »Že dolgo v slovenskem prvenstvu nismo odigrali tako težke tekme, kar malce presenetljivo za nas. A Kamničani so prikazali kakovostno odbojko, koncu koncev so na svoj račun lahko prišli tudi gledalci,« je razmišljal. In dodal: »Seveda se nam pozna, da smo zaradi zmagovitega niza psihično močni, na voljo imamo tudi zelo dober izbor igralcev, ti so hkrati še izkušeni. Gjorgiev je denimo uspešno zaključil nekaj žog, te so nasprotniku vzele voljo do igre. Kamničanov pa ne smemo nikoli odpisati. Po polfinalni zmagi nad lanskim prvakom Merkurjem Mariborom so v vse boljši formi, zaslužili so si nastop v finalu, tako da nas na poti do končnega uspeha čaka še zahtevno delo.«

ACH Volley : Calcit Volley 3:0 (19, 21, 26) Dvorana Tivoli, 450 gledalcev, sodnika Melavc, Kramar.

ACH Volley: Pernuš, Šket 7, Rutar, Mašulović 8, Todorović, Peruničić, Okroglič, Kovačič, Gjorgiev 26, Pokeršnik, Videčnik 8, Kök 12; Calcit Volley: Kos 5, Hribar, Bregar 8, Purić 4, Kosmina, Gasparini 13, Klobučar 13, Siirilä 5, Brulec 1, Beravs, Plot, Mujanović, Pavlović 2.

Matija Pleško je dolga leta strokovno usmerjal ACH Volley, zdaj kot trener vodi Calcit Volley na drugi strani mreže. »Želja je bila, da bi v končnico nizov prišli izenačeni z domačo vrsto, kar nam ni uspelo. Sicer smo bili v tretjem zelo blizu zmage, a treba je zaključiti odločilno žogo. Malce smo bili podhranjeni v napadu, tu smo tudi izgubili tekmo. Namreč v vseh drugih prvinah igre smo bili enakovredni Ljubljančanom. Pri njih je vse niti igre v svojih rokah držal Gjorgiev, zaključeval je tudi nemogoče žoge. Seveda smo se nanj pripravili, a preprosto je opravil svoje.«