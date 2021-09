V Zagrebu padel prvi svetovni rekord v 70-letni zgodovini

Burundijski tekačici Francine Niyonsaba je z izidom 5:21,56 uspelo postaviti nov svetovni rekord v teku na 2000 metrov.



»Presrečna sem, to je zame odlična sezona. Prvič sem v Zagrebu in za vedno se bom spominjala tega teka,« je 24sata prenesel besede 28-letne nekdanje svetovne in olimpijske podprvakinje v teku na 800 metrov. Slovenka Klara Lukan je v cilj pritekla z novim slovenskim rekordom 5:40,91.



Na mitingu zlate celinske serije v hrvaški prestolnici je Kristjan Čeh v metu diska zasedel tretje mesto (65,17 m), zmagal je olimpijski in svetovni prvak Šved Daniel Stahl (67,79 m). Neja Filipič je bila v troskoku z osebnim rekordom druga (14,37 m). Agata Zupin je bila z izidom sezone na 400 m ovire šesta, tekla je 56,70 sekunde, Maja Mihalinec Zidar je bila na 200 m sedma (24,00), Žan Rudolf pa na 800 m deveti (1:46,26).

Čeh zdaj z legendarnim Estoncem?

Na 71. memorialu Borisa Hanžekovića v hrvaški prestolnici, ki se je zaključil z ognjemetom, so se zbrali številni z vrha svetovne atletike, tudi v metu diska je bila na startnem seznamu večina finalistov olimpijskih iger v Tokiu. Najboljši slovenski atlet ta čas Kristjan Čeh je začel s 65,17 m in bil drugi za Stahlom (67,79 m). Nato je namerno prestopil po ne najboljšem drugem metu. Tudi v tretji, četrti in peti seriji je ostal brez izida. V zadnji, šesti, ga je s 66,21 m prehitel še Avstrijec Lukas Weisshaidinger, bronast na OI v Tokiu in na SP v Dohi 2019 ter leto prej na EP v Berlinu.



»Zadovoljen sem, sezono sem končal z novo lepo daljavo. Se pa je pri vseh poznalo, da je bilo že zelo malo prave tekmovalne energije, zelo smo se morali potruditi za dolge mete, bilo je tudi veliko neveljavnih. Sam sem s sezono zadovoljen, pri 22 letih je vse še pred menoj, vsaj desetletje vrhunske atletike. Pa sem že letos presegel magičnih 70 m, bil v boju za najvišja mesta na OI, ubranil sem naslov mlajšega članskega prvaka Evrope. Poznalo pa se je, da sem bil brez trenerja, ampak poteze ne obžalujem,« je povedal Čeh, ki pa ni želel potrditi navedb, da naj bi njegov trener postal Estonec Gerd Kanter, eden najboljših metalcev diska doslej.



Čeh bo v četrtek nastopil na finalnem mitingu slovenske lige v Ljubljani, a v suvanju krogle, nastopa v slovenski prestolnici se nadeja tudi Filipičeva, če ne bo čutila prevelikih bolečin v peti.

