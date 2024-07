Vabilo za olimpijske igre še Eneju Mariniču

Vse kaže, da bo imela Slovenija na olimpijskih igrah v Parizu tudi moškega predstavnika v judu. V petek je vabilo za nastop na igrah prejel tekmovalec mariborskega Branika Enej Marinič, ki je bil v čakalnici kategorije do 100 kg na prvem mestu.

Skupaj je zdaj na seznamu za igre šest slovenskih judoistov. Že po svetovnem prvenstvu v Abu Dabiju so si nastop na igrah priborile Maruša Štangar (do 48 kg), Kaja Kajzer (do 53 kg), Andreja Leški (do 63 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg).

»Po svetovnem prvenstvu sem vseskozi čakal in včasih sem bil igram bližje, včasih dlje. Po 26. juniju, ko je bila na sporedu zadnja kvalifikacijska tekma, pa sem že kar malo obupal, zato sem zdaj še toliko bolj vesel, da sem to priložnost dobil,« je novico pokomentiral Marinič.

Ta si je, z mislijo, da verjetno ostane doma, privoščil tudi nekaj dni dopusta. »Mislim, da mi je to prišlo zelo prav. Treniral sem 100-odstotno in ta počitek sem res potreboval, da sem saniral poškodbe in si malo napolnil baterije. Težko je vseskozi držati takšen ritem, zdaj pa do iger na novo v telovadnico.«