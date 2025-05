Velik navdih, da je igral v isti ekipi kot Fedosejev

V nadaljevanju preberite:

Eni športniki napenjajo mišice, no, saj v sklopu taktike uporabljajo tudi možgane, drugi vso svojo miselno moč usmerijo na mizo. Tam je igralna deska s 64 črno-belimi polji ... Seveda, to je šah. Slovenija v zadnjih letih v moški in ženski konkurenci odlično šahira z mladimi močmi, novo ime, ki je zasijalo, je Matic Lavrenčič. Fant je star komaj 16 let, 26. avgusta jih bo napolnil 17, pred dvema letoma je kot član izbrane vrste Slovenije v Termah Čatež prišel do zlatega odličja v pospešenem šahu na ekipnem evropskem prvenstvu do 18 let. Lani je, prav tako v Termah Čatež, postal svetovni prvak do 16. leta starosti v pospešenem šahu, s člansko reprezentanco Slovenije je na šahovski olimpijadi v Budimpešti osvojil odlično 9. mesto. Letošnjega marca pa je v črnogorskem Petrovcu na Moru postal še svetovni podprvak do 20 let v standardnem šahu. Več o njem v članku.