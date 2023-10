Max Verstappen čaka na klic Ferrarijevega prvega moža

Karavana formule 1 se je medtem že preselila v Austin, kjer bo v nedeljo (s štartom ob 21. uri po srednjeevropskem času) na sporedu velika nagrada ZDA. Kar zadeva lovoriki, tako konstruktorsko kot vozniško, je prvenstvo že odločeno. Med moštvi je drugič zapovrstjo na vrhu Red Bull, med dirkači pa si je že tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka zagotovil Max Verstappen.

V nedavnem pogovoru za italijanski dnevnik Gazzetta dello Sport je nizozemski šampion razkril zanimivo željo. »V svoji garaži bi si želel imeti vse tri Red Bullove dirkalnike, s katerimi sem osvojil naslov najboljšega,« je poudaril Verstappen in takoj zatem pripomnil, da bi imel zelo rad doma tudi prav posebnega »jeklenega konjička«.

»Želim si tudi ferrarija F2004, s katerim je dirkal Michael Schumacher. To je bil neverjeten dirkalnik. Toda ne vem, kako naj ga kupim,« se je vprašal 26-letni Nizozemec in dodal, da se s to prošnjo obrača na Johna Elkanna, predsednika Ferrarija. »Upam, da bo prebral ta intervju in me morda poklical ...«