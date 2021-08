Verstappen dominiral na tretjem treningu

Nizozemec Max Verstappen iz moštva Red Bull je prepričljivo dobil današnji prosti trening formule 1 pred nedeljsko dirko za VN Belgije v Spa-Francorchampsu. Na drugo mesto se je s skoraj sekundo slabšim dosežkom uvrstil drugi voznik rdečih bikov Mehičan Sergio Perez. Svetovni prvak Britanec Lewis Hamilton z Mercedesom je na tretjem mestu zaostal za 1,072 sekunde. Še kako bo glede na te izide zato zanimiva nedeljska 12. dirka sezone, ki se začne ob 15. uri, saj ima Hamilton v boju za SP vsega osem točk prednosti pred 23-letnim Nizozemcem.



Velja dodati, da je tekmovalce motil močan dež, v katerem se je najbolje znašel Verstappen in takšne razmere mu lahko izdatno pomagajo tudi v popoldanskih kvalifikacijah za izhodiščna mesta pred nedeljsko dirko. Formula 1 pa se je v Belgiji spopadla tudi s tekmovalnim koledarjem. Tega so skrajšali s 23 na še vedno rekordnih 22 tekem, saj odpadle dirke za VN Japonske ne bodo nadomeščali. Zazdaj pa na koledarju ostajata VN Mehike in Brazilije. Obe državi se spopadata s porastom okužb s koronavirusom. Po novem predlogu bosta dirki na sporedu druga za drugo, 7. in 14. novembra. Nov je tudi datum VN Turčiji, ki bo zdaj na sporedu 10. oktobra.



Še vedno ostaja odprt prireditelj tekme 21. novembra, ki bo nadomestila odpadlo dirko v Avstraliji. Eden od kandidatov je Katar, a strokovnjaki ocenjujejo, da bi morali dirko prestaviti za teden dni, zadnji dirki pa bosta nato gostila Savdska Arabija in Abu Dabi - 5. in 12. decembra.

