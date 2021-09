Verstappen: Hamilton me sploh ne pozna

Lewis Hamilton se gre psihološke igrice. FOTO: Maxim Shemetov/ Reuters

Lewis Hamilton se je v Monzi znašel pod Verstappnovim dirkalnikom. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Dainnista skupaj češenj zobala, je že dolgo znano, njun mrtvi tek v boju za naslov svetovnega prvaka v formuli 1 pa je odnose še zaostril.Nizozemec je na prejšnji dirki v Monzi s svojim rdečim bikom dobesedno naskočil Angleža, ki je povedal, da je imel srečo, ker je preživel. Svetovni prvak je prilil bencin na ogenj, ko je pred nedeljsko dirko za VN Rusije v Sočiju izjavil, da se mu zdi, da je pritisk prišel do živega mlademu izzivalcu.»Saj me sploh ne poznaš,« je pobesneli Max odmahnil z roko. Mercedesov as Hamilton je med drugim povedal: »Max tega ne bo priznal, ampak zdi se, da je pod velikim pritiskom. Spomnim se, ko sem se prvič boril za naslov, šel sem skozi vsa mogoča čustvena stanja. Nisem jih znal najbolje krotiti. To je razumljivo, vložek je velik. Pričakovanja v velikih moštvih so vedno največja.«Verstappen je odvrnil v ciničnem tonu: »Ja, tako sem živčen, da ne morem spati. Grozno se je boriti za naslov, sovražim to ... No, kdor me pozna, ve, da sem povsem miren in sproščen. Takšni komentarji samo povejo, da me ne pozna. Kar je v redu, tudi jaz ne čutim potrebe, da bi ga poznal. Osredotočen sem nase in uživam v vodstvu, naj traja.«Drugi prosti trening v Sočiju je tako kot prvi pripadel(Mercedes), drugi je bil obakrat Hamilton. Trening je bil prekinjen, ko je silovito trčil v ogradoin razbil dirkalnik Alfe Romea. Verstappen je imel šesti čas, v prvo tretjega. Jutrišnje kvalifikacije in nedeljska dirka bodo ob 14. uri. Verstappen, ki ima pred Hamiltonom pet točk prednosti, bo zaradi incidenta v Monzi štartal s tri mesta slabšega položaja.