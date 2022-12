Verstappen je edini Nizozemec, ki ga lahko premaga

V nadaljevanju preberite:

Daleč je že 14. avgust, ko je Tim Gajser petič osvojil naslov svetovnega prvaka v motokrosu, četrtega v MXGP. Že dolgo ni imel toliko premora, tudi ne v covidnih sezonah 2020 in 2021 in morda nikdar več ne bo lovorike dvignil še pred rojstnim dnem 8. septembra. Sezona 2023 se bo začela 12. marca, a zmotno bi bilo razmišljati o tem, da se 26-letni Hondin zvezdnik iz Pečk pozimi dolgočasi. Kaj vse se mu je dogajalo, kakšna čast ga je doletela, kaj pričakuje od nove sezone in kdaj naj bi bila dirka za VN Slovenije?