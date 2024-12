Verstappen: Nič se ne bo spremenilo, edina razlika je, da bo otrok imel moj DNK

Sezona formule 1 se je končala v Abu Dabiju, kjer se je zmage veselil Lando Norris, konstruktorski naslov pa je šel McLarnu. Max Verstappen je bil šesti, že prej pa si je zagotovil četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka. V Yas Marini so Nizozemca povprašali, kako bo na njegovo kariero vplivalo očetovstvo, potem ko je objavil, da bosta s Kelly Piquet dobila otroka.

Kelly, hči nekdanjega šampiona Nelsona Piqueta, sicer že ima petletno Penelope z bivšim partnerjem, nekdanjim voznikom F1 Danilom Kvjatom. »Če povem po pravici, že imam enega otroka, zato to ne bo nekaj novega zame. Edina razlika je, da bo imel moj DNK. Zame se ne bo veliko spremenilo. Osredotočiš se na dirko, potem pa se vrneš k družini,« je dejal voznik Red Bulla in na vprašanje, ali je razmišljal, da bi si vzel premor od dirkanja, odgovoril: »Ne, tega nisem imel nikdar v mislih.«

Kot je znano, je 27-letni Verstappen večkrat izjavil, da ne načrtuje ostati v formuli 1 tako dolgo kot veterani, kakršna sta Lewis Hamilton in Fernando Alonso. Pogodba z Red Bullom se mu izteče leta 2028 in takrat bi utegnil končati kariero.

S četrtim naslovom se je izenačil s Sebastianom Vettlom in Alainom Prostom. Pred njim so še Michael Schumacher in Hamilton (po 7) ter Juan Manual Fangio (5). Toda v naslednji sezoni bo imel verjetno najtežje delo pri branjenju lovorike. Red Bull popušča, prednost naj bi imela McLaren in Ferrari, v katerega se bo preselil Hamilton.

Verstappen, ki ga je v F1 pripeljal oče Jos Verstappen, nekdanji dirkač, je tudi dejal, da nima v načrtu vzgojiti tretje generacije voznikov formule 1. »No, če bi si sin ali hčerka zares želela dirkati in bi imela talent, bi ju seveda podprl. Ampak upam, da mi ne bo treba. Prez pritiska, naj otroci uživajo življenje.« Znano je, da je Jos vzgajal Maxa s trdo roko in od njega zahteval popolno predanost športu.

Verstappen in devet let starejša Piquejeva sta postala par leta 2020.