Verstappen podaljšal Hamiltonovo kariero

Davidu Coulthard se je mudil tudi v Sloveniji. FOTO: Ljubo Vukelić

Sezona formule 1 se bo nadaljevala ta konec tedna v Silverstonu, kjer bodo vse oči uprte v svetovnega prvaka, a ta zaostaja 32 točk zaPo besedah nekdanjega dirkačaje prav Nizozemec najbolj zaslužen, da se je Hamilton odločil podaljšati kariero in podpisal novo dveletno pogodbo z Mercedesom. »Lewis je tekmovalen in je sprejel izziv. Če tudi letos ne bi imel konkurence, bi gotovo končat. Verstappen in Red Bull sta pred njega postavila izziv, ki ga ni mogel zavrniti,« je prepričan Škot.»Če mu letos ne bo uspelo osvojiti naslova, ne bo tarnal, ampak bo še bolj garal in od moštva zahteval enako. Je rojeni zmagovalec in storil bo vse, da se bo poslovil na vrhu,« je dodal Coulthard.V soboto bo v Silverstonu prvič kvalifikacijski šprint, krajša dirka za najboljša izhodišča.