Verstappen razred zase na drugem treningu, v nedeljo iz ozadja

Branilec lanskega naslova in trenutno vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva Max Verstappen bo nedeljsko dirko v Spa Francorchampsu sicer začel iz ozadja.

Verstappen in še pet dirkačev – med njimi je tudi trenutno drugouvrščeni Monačan Charles Leclerc (Ferrari), ki za Nizozemcem zaostaja 80 točk, poleg njega pa še Britanec Lando Norris (McLaren), Nemec Mick Schumacher (Haas), Francoz Esteban Ocon (Alpine) in Finec Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – bodo nedeljsko dirko v Ardenih, ki se bo pričela ob 15. uri, začeli iz ozadja, saj so zamenjali komponente motorjev na svojih dirkalnikih.

Na petkovem prvem prostem treningu sta bila najhitrejša dirkača Ferrarija. Prvo mesto je na 7,004 km dolgi stezi pripadlo Špancu Carlosu Sainzu, drugo pa Leclercu.