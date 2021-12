Verstappen si je dal duška: Zbudil sem se ob dveh popoldne

Pod drobnogledom je bil seveda novopečeni prvak formule 1, Nizozemec Max Verstappen, ki je spregovoril tudi o dramatičnem zaključku sezone in dirki za VN Abu Dabija.

»Življenje se mi ne bo spremenilo, vedno sem si želel postati prvak in zdaj, ko mi je uspelo, sem zelo srečen. A ostajam ista oseba, z istimi prijatelji in domačim naslovom. Bom pa zdaj mogoče bolj sproščen,« je dejal Verstappen. V oči je bodla odsotnost šefa ekipe Mercedes Tota Wolffa in drugouvrščenega v skupnem seštevku, Britanca Lewisa Hamiltona, ki sta ju nadomeščala drugi dirkač ekipe Finec Valtteri Bottas (prav tako v odhajanju) in tehnični direktor James Allison.

»Hamilton? Ni mi žal zanj. A razumem, da je lahko boleče. A na koncu koncev so dirke pač takšne. Tudi on je osvojil takšen naslov in to lahko razume. Pritožbe Mercedesa? Name res niso imele vpliva, zelo dobro smo se imeli. Vedeli smo, da smo zmagali na stezi,« je bil brez dlake na jeziku Verstappen, za katerim je nekaj dni proslavljanja na različnih koncih sveta, nazadnje je obiskal tudi tovarno Red Bulla v Milton Keynesu.

Zbudil sem je z groznim glavobolom

Jean Todt, ki se poslavlja od vrhovnega položaja v svetovnem motošportu, je s sodelavci nagradil tudi rezervnega nizozemskega dirkača Mercedesa Nycka De Vriesa (formula E), pa tudi Francoza Sebastiena Ogierja, ki je v svetovnem prvenstvu v reliju osvojil osmi naslov. Ta se je Hamiltonu, ki bi z njim spisal zgodovino F1, seveda izmuznil, tako da na večni lestvici ostaja izenačen z legendarnim Nemcem Michaelom Schumacherjem.

»Potrebujem spanec,« je na novinarski konferenci prvakov priznal Verstappen. »Zelo lepo se sliši – svetovni prvak. Ko ti uspe, potem začneš razmišljati o vseh letih, ki si jih potreboval za ta uspeh, ne toliko o tem, kako lepo se sliši. Bila je zelo dolga sezona. V nedeljo zvečer sem si privoščil kozarček ... (smeh) V ponedeljek sem se ob dveh popoldne prebudil z groznim glavobolom in takrat sem se zavedel, da sem res svetovni prvak. Zdaj potrebujem počitek, saj želim naslednjo sezono začeti v perfektnem stanju,« je še dodal 24-letni as.