Verstappen suvereno slavil, Hamilton ubranil drugo mesto pred Perezom

Štart je Maxu Verstappnu odlično uspel in prehitel je oba Mercedesova dirkača Valtterija Bottasa in branilca naslova Lewisa Hamiltona. Nizozemec je nato v ospredju z ogromno prednostjo nadziral dogajanje, medtem ko je Hamilton ob težavah s pregrevanjem v zadnjih krogih moral krčevito braniti drugo mesto pred domačinom Sergiom Perezom (Red Bull), ki je kljub »le« tretjemu mestu poskrbel za noro slavje med navijači. Ti so prvič v zgodovini proslavljali uvrstitev na stopničke katerega od svojih »matadorjev« na domači dirki, Perez je nekaj časa (ravno tako kot prvi Mehičan v zgodivini) tudi vodil.

»Tako sem vam hvaležen, fantje! Čas je za nekaj tekile!« je v radio ušlo Perezu, ki bo očitno znal proslaviti zgodovinski uspeh. Verstappen pa je povedal: »To je neverjetno! Imeti Checa (Pereza, op. a.) za moštvenega kolega in priti sem v Mehiko je izjemno. Vsi navijači tu so bili neverjetni, radi imajo formulo 1. Res je lepo biti tukaj. Štart? Uspelo mi je priti na prvo mesto in to mi je omogočilo, da sem se na dirki osredotočil le nase. Dirkalnik je imel neverjeten ritem in mi omogočil, da sem opravil svoje. Še veliko je do konca. Seveda je vse skupaj videti dobro, a se lahko hitro obrne. Veselim se že Brazilije, tudi nanjo imam lepe spomine.«

Drugi voznik Mercedesa, Finec Bottas, si je v soboto sicer privozil najboljši startni položaj, toda po trčenju po startu in menjavi sprednjega krilca padel globoko v ozadje in ob koncu niti ni privozil med dobitnike točk, saj je bil le 15. Z novo zmago, 19. v karieri in že deveto v sezoni, je Verstappen še povečal naskok v seštevku SP, zdaj ima pred najbližjim zasledovalcem Hamiltonom že 19 točk naskoka.

Potem ko je Mercedes ostal brez enega od svojih adutov, je bilo glavno vprašanje, ali bo domačemu ljubljencu navijačev Perezu ob koncu uspelo priti na drugo mesto. Prvo je bilo praktično oddano že od začetka, saj je Verstappen odlično začel in po opravljenih postankih v boksih zanesljivo spet prevzel prvo mesto, razlika je bila na koncu 16 sekund. Perez je ob koncu sicer pritiskal in pet krogov pred ciljem se je zdelo, da lahko celo napade drugo mesto. A do obračuna prvega Mercedesovega in drugega Red Bullovega dirkač ni prišlo, Hamilton je spet dobil nekaj naskoka in nato varno pripeljal skozi cilj na drugem mestu.

Hamilton užival v srditem boju

Perez pa kljub vsemu ni bil razočaran nad tretjim. Pred številnimi mehiškimi navijači, ki so po enoletnem premoru – lani dirke zaradi pandemije v mehiški prestolnici ni bilo – spet pripravili nepozabno in skorajda nogometno vzdušje, je končal kot tretji in se kot prvi Mehičan na domači dirki povzpel na oder za zmagovalce.

»Hotel sem še več, želel sem, da bi moje moštvo doseglo prvo in drugo mesto. A želel sem se tudi oddolžiti tem izjemnim navijačem, ki sem jih lahko slišal tudi med dirko,« je po koncu dejal vidno ganjeni Perez. »Očitno so fantje danes prehitri za nas. Dal sem vse od sebe, s Sergiom sva imela lep dvoboj. Vesel sem, da sem prišel vsaj do drugega mesta. Sem pa zelo užival v dirki,« pa je nastop ocenil Hamilton.

V seštevku ima zdaj Verstappen na prvem mestu 312,5 točke, Hamilton na drugem pa 293,5. Tretji je Bottas s 185 točkami, Perez je zdaj pri 165. Četrto mesto, a povsem brez možnosti, da bi posegel v boj za stopničke, je osvojil Francoz Pierre Gasly (AlphaTauri), peti je bil Monačan Charles Leclerc, šesti njegov moštveni sotekmovalec pri Ferrariju Španec Carlos Sainz, do točk pa so privozili še veterani Nemec Sebastian Vettel (Aston Martin), Finec Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) ter Španec Fernando Alonso (Alpine), deseti je bil Britanec Lando Norris z McLarnom.

Z nedeljskim dvojnim uspehom na stopničkah pa je Red Bull tudi skoraj povsem ujel Mercedes na lestvici konstruktorskega seštevka, saj ima nemška ekipa zdaj pred avstrijsko le še točko prednosti.

Naslednja dirka bo že naslednji teden v Braziliji, do konca sezone pa so nato še tri preizkušnje (Katar, Savdska Arabija in Abu Dabi).