Verstappen tudi med počitnicami ne bo poležaval na plaži

VN Madžarske že tradicionalno predstavlja nekakšen polčas v formuli 1, po njej bo sledil skoraj enomesečni premor do VN Belgije, toda že pred počitnicami se zdi, da je boj za naslov svetovnega prvaka odločen v prid branilca naslova Maxa Verstappna. Če bo Nizozemec končal sušo Red Bulla na Hungaroringu, bo prvenstvo praktično odločeno. Kaj je pred nedeljsko dirko povedal Max, kaj glavni tekmec Charles Leclerc in njegov šef Mattia Binotto? Kako se je razpletlo lani in kdo je najuspešnejši na Hungaroringu ...