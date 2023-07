Verstappen tudi v Spielbergu drvel, kot da bi bil z drugega planeta

Max Verstappen je bil razred zase tudi v Spielbergu. Potem ko je bil nizozemski šampion formule 1 najhitrejši v kvalifikacijah in včerajšnji šprinterski preizkušnji, je prvo mesto osvojil tudi na današnji dirki za veliko nagrado Avstrije.

Red Bullov as je tako slavil peto zaporedno, sedmo letošnjo in skupno 42. zmago v kraljevskem avtomobilističnem razredu, s katero se je na petem mestu večne lestvice odlepil od legendarnega Brazilca Ayrtona Senne. Pred njim so le še Britanec Lewis Hamilton (103), Nemca Michael Schumacher (91) in Sebastian Vettel (53) in Francoz Alain Prost (51).

Kot drugi je v cilj pridrvel Ferrarijev monaški zvezdnik Charles Leclerc, ki je zaostal za 5,155 sekunde, Red Bullovo zmagoslavje pa je s tretjim mestom dopolnil Mehičan Sergio Perez (+ 17,188).

Maxu Verstappnu sta družbo na zmagovalnem odru delala Charles Leclerc (levo) in Sergio Perez (desno). FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Na nehvaležnem četrtem mestu je pristal Leclercov španski ekipni kolega Carlos Sainz mlajši (+ 21,377), peti je bil Britanec Lando Norris (McLaren, + 26,327), ki so ga razglasili za dirkača dneva, šesti pa je bil španski veteran Fernando Alonso (Aston Martin, + 30,317).

Mercedesova dirkača Lewis Hamilton (+ 39,196) in George Russell (+ 48,403) sta se morala sprijazniti s sedmim oziroma osmim mestom.

Naslednja dirka formule 1 bo na sporedu že prihodnjo nedeljo v Silverstonu.