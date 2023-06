Verstappen: S tem se mora pač Lewis sprijazniti

Red Bullovi prevladi v formuli 1 še ni videti konca. V letošnji sezoni so »rdeči biki« v svojo korist odločili vseh osem dirk: šestkrat je zmagal Max Verstappen, ki je bil najhitrejši tudi na današnjem prostem treningu in kvalifikacijah pred nedeljsko veliko nagrado Avstrije (15.00), dvakrat pa Sergio Perez.

Lewis Hamilton ve, kako bi ustavil oziroma upočasnil avstrijsko moštvo. »Red Bull ima zdaj že tako veliko prednost, da jim sploh ni treba več razvijati letošnjega dirkalnika. Zaradi tega se že lahko povsem osredotočijo na izdelavo bolida za naslednjo sezono,« je razmišljal 38-letni Britanec in predlagal, da bi morali odgovorni pri Mednarodni avtomobilistični zvezi (FIA) določiti datum, po katerem bi lahko začeli v ekipah razvijati nove formule 1. »Recimo, da bi bil to 1. avgust. Takrat bi vsi začeli z ničle in nihče ne bi imel prednosti,« je še dejal sedemkratni svetovni prvak.

Lewis Hamilton v skupni razvrstitvi drži četrto mesto. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Toda Verstappen, ki ima kot vodilni v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo že 69 točk naskoka pred svojim moštvenim sotekmovalcem Perezom, se požvižga na Hamiltonov predlog. Ko so nizozemskega šampiona na novinarski konferenci v Spielbergu vprašali, kaj si misli o tem, je kratko in jedrnato odvrnil: »Življenje je pogosto nepošteno, s tem se mora tudi Lewis pač sprijazniti ...«