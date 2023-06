Fernandu Alonsu so se še povečali apetiti

Španskemu dirkaškemu veteranu Fernandu Alonsu so se po drugem mestu na veliki nagradi Monaka še povečali apetiti. Na nedeljski domači dirki formule 1 v Barceloni (s štartom ob 15. uri) bo namreč meril na sam vrh.

»Po štirih tretjih mestih in enem drugem mi manjka le še nekaj – zmaga. Toda zanjo bom potreboval vikend, med katerim bo imel Red Bull težave,« se zaveda 41-letni Španec, ki na zmago v kraljevskem avtomobilističnem razredu čaka dolgih deset let. Nazadnje je v cilj dirke kot prvi pridrvel v cilj na veliki nagradi Španije leta 2013.

Na današnjih prostih treningih je Alonso, svetovni prvak z Renaultom v letih 2005 in 2006, zasedel šesto in drugo mesto. Obakrat je bil najhitrejši branilec naslova svetovnega prvaka in vodilni v skupni razvrstitvi, Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), ki je krstno zmago v formuli 1 slavil prav v Barceloni (leta 2016). Veliko nagrado Španije je v svojo korist odločil tudi lani, ko sta mu družbo na odru za najboljše delala mehiški ekipni kolega Sergio Perez in Britanec George Russell (Mercedes).

Po šestih postajah ima sicer nizozemski šampion v seštevku za svetovno prvenstvo že 39 točk pred drugouvrščenim Perezom, medtem ko tretjeuvrščeni Alonso za Verstappnom zaostaja za 51 točk.