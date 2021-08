Max Verstappen v Belgiji s prvega mesta, nesreča Landa Norrisa

Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je bil danes najhitrejši v kvalifikacijah in bo nedeljsko dirko za veliko nagrado Belgije v formuli 1 začel s prvega štartnega mesta. Kvalifikacije na mokri stezi v Spa Francorchampsu so bile po nesreči Landa Norrisa prekinjene.



Verstappen bo na dirkališču, na katerem še ni zmagal, šestič v sezoni začel preizkušnjo SP s prvega mesta, devetič skupno. Drugi v kvalifikacijah je bil Britanec George Russell (Williams), tretji je bil njegov rojak, sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes), z osmimi točkami prednosti pred Verstappnom vodilni v SP.

Vettel je opozoril na nevarnost

Britanec Norris (McLaren), tretji v točkovanju SP, je dominiral v prvih dveh kvalifikacijskih vožnjah, v tretji pa je zletel s proge. Nadzor nad bolidom je izgubil v slovitem zavoju Eau Rouge, ko je zadel ob zaščitno ogrado in se nekajkrat zavrtel, preden se je zelo poškodovano vozilo ustavilo na progi. Njegova ekipa ga je takoj po nesreči po radiu vprašala: »Lando, ali si dobro, ali si dobro?« Norris je odvrnil: »Da. Fantje, oprostite, kazalo je na dober razplet. Pa sem vas razočaral.«



Po prvih poročilih 21-letni Norris ni bil težje poškodovan in so ga v rešilnem vozilu odpeljali na prve preiskave v zdravstveni center ob dirkališču. Bil pa je na poti, da si za dirko, ki bo v nedeljo ob 15. uri, pribori prvi štartni položaj. Nesreča se je primerila le nekaj trenutkov potem, ko je štirikratni svetovni prvak, Nemec Sebastian Vettel (Aston Martin) po ekipnem radiu dejal, da bi morali prekiniti kvalifikacije, ker je bila vožnja zaradi dežja in mokrega cestišča tedaj prenevarna.

