Verstappen v velikem slogu do zmage v svoji drugi domovini

Na VN Belgije v Spa-Francorchampsu je Max Verstappen prehitel sotekmovalca iz ekipe, Mehičana Sergia Pereza. Verstappen, ki je zaradi menjave delov dirkalnika startal s 14. mesta, je z novo zmago povečal prednost v skupnem seštevku. Tretji je bil Ferrarijev voznik, Španec Carlos Sainz.

V Belgiji rojeni Verstappen, ki je iz ozadja startal zaradi menjave motorja, je zmagal devetič v sezoni in 29. v karieri ter ima po 14 od 22 dirk že zelo zajetnih 93 točk prednosti pred Perezom v skupni razvrstitvi. Perez se je na drugo mesto prebil po četrti letošnji dvojni zmagi Red Bulla. Ferrarijev Monačan Charles Leclerc, ki je dirko zaradi podobnih razlogov kot Verstappen začel s 15. mesta, je bil na koncu šesti, za vodilnim pa zaostaja 98 točk.

»Ves konec tedna je bil neverjeten. Nikoli si ne bi tega mislil,« je po dirki dejal Verstappen. Perez je bil tudi navdušen nad hitrostjo svojega kolega. »Max je le letel, leteči Nizozemec. Ni ga bilo mogoče doseči, to je res dober rezultat za ekipo,« je dejal. Verstappen je bil 17,841 sekunde hitrejši od Pereza, Sainz je zaostal 26,886 sekunde. Britanec George Russell je spet pokazal dobro dirkanje v Mercedesu in končal na četrtem mestu.

Hamilton ujezil Alonsa: Kakšen idiot!

Za številne navijače so že pred začetkom prišle pozitivne novice. Formula 1 je sporočila, da bo tradicionalna dirka v Ardenih ostala na koledarju dirk še vsaj eno leto. Nedavno je dirka veljala za negotovo, a zaradi finančnih vložkov in posodobitve organizatorjev bo dobrimi sedmimi kilometri najdaljša proga v sezoni 2023 ostala v F1. Štartni položaj pred 55. izvedbo dirke v Belgiji je bil poseben. Osem dirkačev je začelo z začelja enajsterice zaradi menjave delov motorja, vključno z Verstappnom in Leclercom.

V turbulentni začetni fazi je Sainz ubranil prvo mesto, tik za njim sta trčila Britanec Lewis Hamilton in Španec Fernando Alonso. Sedemkratni svetovni prvak iz Velike Britanije je dirko predčasno končal. »Kakšen idiot,« je Alonso grajal Hamiltona po radiu v boksih in dodal: »Ta tip zna voziti samo takrat, ko začne prvi.« Hamilton je pozneje priznal, da je bila krivda njegova.

Verstappen je bil sicer že po prvem krogu osmi, Leclerc pa dve mesti za njim. Po varnostnem avtomobilu, po čemer je Leclerc zamenjal svoje pnevmatike, je Verstappen pridobival mesto za mestom. Trajalo je le dvanajst od 44 krogov, preden je Nizozemec prevzel vodstvo. Za nameček pa je ob koncu Monačan zdrsnil na šesto mesto zdrsnil po petsekundni kazni zaradi prehitre vožnje v boksih.

Naslednja dirka bo 4. septembra v Zandvoortu na Nizozemskem.