Verstappen z novo zmago ujel tudi legendarnega Britanca

Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec dirke formule 1 za veliko nagrado Italije v Monzi. Preizkušnja se je zaključila za varnostnim avtomobilom, svetovni prvak pa je čez ciljno črto popeljal kolono z drugouvrščenim Monačanom Charlesom Leclercom (Ferrari) in tretjim Britancem Georgem Russelom (Mercedes) ter ostalimi. Štiriindvajsetletni Nizozemec je tako dobil že peto dirko zapovrstjo ter 11. v tej sezoni, s čimer je le še povišal prednost v skupnem seštevku.

Šest dirk pred koncem neulovljivih 116 točk prednosti?

V njem ima šest dirk pred koncem že skorajda neulovljivih 116 točk prednosti pred Leclercom (335:219). Tretji je Mehičan Sergio Perez (Red Bull) z 210 točkami. Do konca sezone je na voljo le še 164 točk vključno z najhitrejšimi krogi in eno sobotno sprintersko dirko v Braziliji. Za Verstappna je bila to že 31. zmaga v karieri, s čimer se je na sedmem mestu večne lestvice izenačil z Britancem Nigelom Mansellom. Za eno zaostaja za šestim Špancem Fernandom Alonsom (32). Na vrhu s 103. zmagami ostaja Britanec Lewis Hamilton (Mercedes).

Takole je zapeljal čez ciljno črto Nizozemec. FOTO: Ciro De Luca/AFP

Sedemkratni svetovni prvak je bil tokrat peti, potem ko je startal z 19. startnega mesta po menjavi motorja. Tudi Španec Carlos Sainz ml. (Ferrari) je zaradi novih komponent motorja startal z začelja in se nato povzpel do četrtega mesta. Naslednja dirka bo na sporedu čez tri tedne, in sicer velika nagrada Singapurja.