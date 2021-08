Verstappnu dirka, ki je ni bilo

Razmere niso dovoljevale varne izvedbe dirke. FOTO: John Thys/AFP

Max Verstappen, George Russell in Lewis Hamilton so stali na zmagovalnem oru. FOTO: Kenzo Tribouillard Afp

Dirke za VN Belgije v Spa-Francorchampsu ni bilo. Preprečil jo je močan dež. V štirih urah so dirkači formule 1 odpeljali le nekaj krogov za varnostnim avtom. Naposled so obveljali izidi kvalifikacij. Zmagal je(Red Bull) pred(Williams) in(Mercedes). Razdelili so polovične točke. Hamiltonova prednost v skupnem seštevku se je zmanjšala z osmih točk na tri. Prihodnji teden bo dirka na Nizozemskem.Dirka za VN Belgije v sezoni 2021 se bo vpisala v zgodovini tega tekmovanja. Zaradi močnega dežja so tekmovalci več ur čakali na začetek, po vsega dveh krogih tekmovanja za varnostnim vozilom pa so prireditelji zmago dodelili Nizozemcu Maxu Verstappnu.{/twitter}Za 23-letnega Verstappna, ki je bil najboljši v sobotnih kvalifikacijah so še kako pomembne točke v boju z Britancem Lewisom Hamiltonom za naslov svetovnega prvaka 2021. A slavje ob šampanjcu po zmagi je bilo kislo. »Seveda je škoda, da nismo mogli dirkati, ker so bile razmere tako težke. To je zmaga, ki si je ne želi nihče, velik kompliment pa bi izrekel navijačem,« zmagovalca povzema nemška tiskovna agencija dpa. Ti so ob progi v močnem dežju vztrajali štiri ure in več.Vodstvo v skupnem seštevku je sicer obdržal Hamilton (202,5 točke, Verstapen 199,5), ki je bil tokrat uvrščen na tretje mesto, pikro pa je po dirki dejal: »Upam, da bodo navijačem vrnili denar.«Presenetljiv dosežek se je obrestoval Georgu Russellu, ki je bil v kvalifikacijah z Williamsom drugi in tako na istem mestu končal tudi dirko. Bolidi so za varnostnim vozilom tokrat opravili minimalno število krogov in vrstni red se ni mogel spremeniti. Dirka bi se morala začeti že ob 15. uri, a je 75.000 navijačev moralo počakati na start vse do 18.17. A po vsega devetih minutah so prireditelji vnovič izobesili rdeče zastave in 16. zmaga v karieri je pripadla Verstappnu.Vsega je bilo krivo vreme, saj je na progi ležala voda, ki ni omogočala izvedbe dirke. Ne le v nedeljo. Že v soboto je svoj bolid razbil Britanec. Že tik pred načrtovanim nedeljskim začetkom dirke mu je sledil Verstappnov moštveni kolega Mehičan. Začelo se je čakanje na štart.Osnovno vprašanje je bilo, ali se dirka sploh lahko začne v roku treh ur, kolikor dovoljujejo pravilniki. Na koncu so tekmovalni komisarji ukinili še to pravilo in ob 18.17 se je dirka začela. A se je tudi takoj končala. Zaradi velike zamude in kratke dirke so tekmovalci na koncu prejeli polovične točke. Te tekmovalci prejmejo, če zmagovalec prevozi več kot dva kroga in manj kot 75 odstotkov vse načrtovane razdalje. V Belgiji je bilo sicer načrtovanih 44 krogov, na koncu pa je slavil Verstappen z vožnjo za varnostnim avtomobilom.