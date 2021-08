Viñales podpisal za Aprilio

Španski motociklist kraljevskega razreda motoGP Maverick Viñales, ki ga je njegovo lastno moštvo Yamaha suspendiralo pred dirko za veliko nagrado Avstrije minuli vikend, že ima novega delodajalca. Kot so danes sporočili iz italijanske ekipe Aprilia, se jim bo Viñales pridružil v naslednji sezoni. »Aprilia ob vrnitvi v motoGP pozdravlja velikega prvaka, ki se je pridružil Aleixu Espargaru: dobrodošel, Maverick!« je v sporočilu za javnost zapisalo italijansko moštvo.



Šestindvajsetletni Viñales, ki je bil leta 2013 prvak razreda moto3, je z Aprilio podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za nadaljnje leto. V kraljevskem razredu je Španec, ki je to sezono dobil uvodno dirko v Katarju, bil najboljši v devetih dirkah za veliko nagrado, osvojil 13 najboljših startnih položajev in 28-krat končal na zmagovalnem odru.

