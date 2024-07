Herlings zasenčil Prada in Gajserja

Prvo vožnjo za VN Češke v motokrosu v Loketu je prepričljivo dobil Jeffrey Herlings (KTM) pred Jorgejem Pradom (GasGas) in Timom Gajserjem (Honda).

Gajser je imel najboljši štartni položaj, potem ko je dobil sobotne kvalifikacije in še okrepil vodstvo v skupnem seštevku razreda MXGP. Njegov štart ni bil najboljši, znašel se je na četrtem mestu. Pred njim so bili Jeremy Seewer (Kawasaki) ter branilec naslova Prado in zmagovalec zadnje dirke v Indoneziji Herlings.

Švicar Seewer ni bil konkurenčen vodilni trojici, Nizozemec Herlings pa je sredi dirke prehitel Španca in se suvereno odpeljal do zmage. Gajser ni želel tvegati in se je zadovoljil s tretjim mestom. VN Češke še nikdar ni osvojil. Jan Pancar je bil 14.

Gajser ima zdaj 638 točk, Prado 605. Naslednje tri dirke bodo najbolj pisane na kožo Herlingsu, VN Flandrije (28. t. m.), VN Švedske in VN Nizozemske.