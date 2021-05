Voditelji, ki se bodo udeležili iger, bodo ob svojo moralno avtoriteto

Peking 2022 je dejstvo in o tem ne moremo razpravljati, toda ...

Olimpijske igre v Pekingu bodo že v začetku naslednjega leta. Na fotografiji drsalno središče. FOTO: Wang Zhao/AFP



Na mizi kršenje človekov pravic z Ujguri in v Tibetu

ZDA obtožujejo Kitajsko kršenja človekovih pravic, zlasti pri ravnanju z ujgursko in tibetansko manjšino ter zatiranju demokratičnih sil v Hongkongu. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa, demokratkaje pozvala k »diplomatskemu bojkotu« Kitajske v povezavi z zimskimi olimpijskimi igrami, ki bodo v Pekingu od 4. do 20. februarja prihodnje leto. K diplomatskemu pritisku na Kitajsko je pozvala zaradi »kršitev človekovih pravic v tej državi«.Pelosijeva je prepričana, da bodo svetovni voditelji, ki se bodo udeležili iger, izgubili svojo moralno avtoriteto. »Ne moremo se delati, kot da z olimpijskimi igrami na Kitajskem ni nič narobe,« je povedala Pelosijeva med skupno virtualno konferenco z naslovom. Virtualna konferenca je potekala skupaj z izvršno komisijo ameriškega kongresa o Kitajski in kongresno komisijo za človekove pravice, poimenovano po Tomu Lantosu.Medtem ko so zimske OI v Pekingu leta 2022 morda že izvršeno dejstvo in o tem ne moremo več razpravljati, je povedala Pelosijeva, pri čemer je uporabila francoski termin »fait accompli«, pa »ne moremo Pekingu zaupati na slepo in pričakovati, da se bo vedenje Kitajske preprosto spremenilo«.Ob tem je vodilna demokratka opozorila na veliko neskladje med politično stvarnostjo in zavzemanjem za ameriške vrednote: »če želite spet govoriti o človekovih pravicah kjer koli na svetu, če ste pripravljeni nagraditi kitajsko vlado, ko stori genocid?«»Zato izkazujte spoštovanje svojim športnikom doma. Dajmo,, če se bodo v resnici te olimpijske igre zgodile. Molk glede tega vprašanja je nesprejemljiv.« Pelosijeva je prav tako razkrila dvojna merila korporacijskih sponzorjev, ki »obrnejo glavo stran, ko gre za zlorabe s strani Kitajske zaradi skrbi za svoje interese«.Združene države Amerike obtožujejo Kitajsko kršenja človekovih pravic, zlasti pri ravnanju z ujgursko in tibetansko manjšino ter zatiranju demokratičnih sil v Hongkongu.Februarja, eno leto pred začetkom iger v Pekingu, je 180 mednarodnih organizacij za človekove pravice pozvalo vlade, naj se zavežejo k diplomatskemu bojkotu iger. Tiskovni predstavnik kitajskega veleposlaništva Liu Pengyu je za agencijo Reuters dejal, da so ameriški poskusi vmešavanja v kitajske notranje zadeve okoli olimpijskih iger že vnaprej obsojeni na neuspeh.»Sprašujem se, zakaj nekateri ameriški politiki mislijo, da imajo dejansko tako imenovano moralno avtoriteto? Ko gre za vprašanja človekovih pravic, niti zgodovinsko niti trenutno ne morejo nepremišljeno kritizirati Kitajske,« je dejal Liu.