Vodstvo tekmovanja zatrdilo, da dirke v Džedi ne bodo odpovedali

Potem ko je karavano formule 1 pretresla eksplozija v bližini dirkališča v Džedi, jemenski uporniki so večkrat napadli tovarno v lasti naftne družbe Aramco, se nadaljuje dirkaški konec tedna na VN Savdske Arabije.

Vodstvo tekmovanja je v skupni izjavi s Svetovno avtomobilistično zvezo (FIA) sporočilo, da po pogovorih z ekipami in dirkači sobotne in nedeljske preizkušnje ostajajo na sporedu.

»Prišlo je do temeljitih pogovorov med vsemi deležniki, savdskimi vladnimi in varnostnimi službami, ki so popolnoma in podrobno zagotovili, da je dogodek varen. Z deležniki smo se dogovorili za ohranjanje jasnega in odprtega dialoga skozi celoten dogodek in v prihodnje,« so zapisali pri F1.