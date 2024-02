Nekdanji smučarski skakalec zdaj strah in trepet tekmecev na blazinah

Odprto prvenstvo Slovenije v olimpijskem tekvondoju, ki ga ta konec tedna prirejajo v ljubljanski dvorani Tivoli, je za našega vrhunskega težkokategornika Patrika Divkovića (nad 87 kilogramov) med vsemi najljubši turnir v koledarju svetovnega pokala. Nič čudnega, ko pa je prav na tem tekmovanju prvič okusil slast zmage med elito.

Za nameček si je na odprtem prvenstvu trikrat zapovrstjo izbojeval zlato lovoriko, lani pa se je v Tivoliju ovenčal z bronasto kolajno. »Naredil bom vse, da se bom tudi tokrat prebil med najboljšo trojico, saj bi se tako še petič zapored na tem turnirju zavihtel na zmagovalni oder,« je nov podvig napovedal 24-letni Vrhničan, sicer član kluba Tempo Logatec, ki se je – mimogrede – v otroštvu preizkusil tudi v smučarskih skokih.

V isti sapi je Divković opozoril, da jutri verjetno ne bo najbolj svež, saj sta za njim dva meseca napornih priprav. Toda računa, da mu bodo vnovič potrebno energijo vlili domači navijači in ga z glasnim spodbujanjem spet kar ponesli po blazinah. Vrhunec pripravljenosti sicer načrtuje za 9. marec, ko si bo skušal na kvalifikacijskem turnirju v Sofiji – tako kot Ivan Trajkovič (do 80 kilogramov) – priboriti vstopnico za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu.

Ob Patriku Divkoviću in Ivanu Trajkoviču bodo naše barve v članski konkurenci jutri v Tivoliju (od 9. ure naprej) branili še Domen Molj, Nikolaj Bulatović (oba do 58 kilogramov), Luka Raškovič (do 68 kilogramov), Lin Kovačič (do 74 kilogramov) in Anastasija Ljubinković (nad 73 kilogramov).