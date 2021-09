Vsak dan je lahko praznik športa

Evropski teden športa FOTO: Delo

23. september se je zapisal v zgodovino slovenskega športa leta 2000, ko so veslačainter strelecv Sydneyju prinesli samostojni Sloveniji prvi zlati kolajni na olimpijskih igrah. Nato še lani, ko smo med redkimi na svetu – po Indiji, Iranu, Maleziji, Katarju, Turčiji, Tajski in Japonski – dobili državni praznik v čast športu. To pa je tudi dan, ko se že tradicionalno začne Evropski teden športa.»Vem, da je praznikov veliko, seveda sem kot športnik vesel, da imamo svoj dan. Ne vem, kako na to gledajo delodajalci, vendar bi bilo smiselno, da bi bil takšen dan dela prost in bi ga zaposleni ali recimo šolarji in študenti izkoristili za športne aktivnosti. Včasih je bolje skrajšati delovnik, pa biti takrat bolj aktiven,« je slovenski biatlonski aspovedal za posebno prilogo, ki bo z Delom in Slovenskimi novicami na 48 straneh izšla v ponedeljek, 20. septembra.V tudi že tradicionalni prilogi Evropski teden športa sicer še ne moremo 23. septembra razglasiti za dela prost dan, zato pa naše bralce nagovarjamo k temu, da je lahko vsak dan praznik športa ter da lahko vsak teden namenjajo tudi gibanju in zdravemu življenjskemu slogu. Vse skupaj je podkrepljeno z napotki in pogledi strokovnjakov.je spregovoril o posledicah, ki jih na telesni pripravljenosti pušča covid-19. O pomenu redne vadbe pri mladih smo se pogovarjali s, o priporočilih za telesno vadbo v vseh življenjskih obdobjih pa z njenim kolegomza primeren vnos hrane na jedilniku priporoča dovolj beljakovin, ki so zvezde medijev, na katere pa ljudje pozabljajo.Za bolj barvito branje je poskrbel naš sogovornik, eden od junakov nepozabnega 23. septembra 2000, izvedeli pa boste tudi, ali lahko aplikacije na pametnih telefonih nadomestijo osebne trenerje, ne nazadnje vam ponujamo tudi napotke za ishemično vadbo, s pomočjo katere boste povečali mišično moč in mišično maso.