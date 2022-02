Vse po starem, ACH Volley je najboljši

Odbojkarji ACH Volleyja so še četrtič zapovrstjo prvaki srednjeevropske lige. V finalu zaključnega turnirja v Pliberku so s 3:1 (14, -20, 22, 14) premagali zagrebško Mladost in tekmovanje končali brez poraza.

Ljubljančani so imeli kar precej dela z mladimi Hrvati, ki jih vodi slovenski trener Radovan Gačić. Mladost je bila sicer v prvem nizu neprepoznavna, je pa zobe pokazala v nadaljevanju. Dobila je drugi niz, kljub velikemu zaostanku tekmece v končnici tretjega skoraj ujela, popustiti pa ni hotela niti v četrtem, vse do izida 14:14. Nato pa je slovenska ekipa nanizala kar 11 točk, kar je pomenilo 42. zmago v sezoni, v kateri še ne pozna poraza. Za ACH Volley je to že 12. naslov srednjeevropskih prvakov.

ACH Volley je bil statistično boljši v vseh prvinah, predvsem pa so Ljubljančani bolje servirali, zagrebški sprejem je bil samo 28-odstoten. Za zmagovalno zasedbo je to druga letošnja lovorika po zmagi v pokalnem tekmovanju.

ACH Volley: Pernuš, Šket 9, Rutar, Mašulović 11, Todorović 5, Peruničić, Okroglič, Kovačič, Gjorgiev 23, Pokeršnik 11, Videčnik 4, Kök; Mladost Zagreb: Višić 2, Repek, Nikačević 9, Bakonji, Silva 5, Jakovac 1, Vasko, Buša 14, Gajić 9, Vlasić, Smiljanić, Zeljković 11, Cvanciger.