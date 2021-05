Vuzeniško vijuganje med količki na rolerjih

Povprečno razgledanemu Slovencu je Vuzenica verjetno znana le po hidroelektrarni, eni od osmih slovenskih na reki Dravi. Malce bolje poučeni privrženci športa prepoznajo slovenskega nogometnega reprezentanta Jaka Bijola kot Vuzeničana. Manj znano pa je, da se je najprej preizkušal v vrstah vuzeniškega smučarskega kluba, v kategoriji do 12 let je bil celo državni prvak v slalomu. Jaka se je nato zapisal nogometu, njegovi smučarski prijatelji pa zadnje tedne živijo za tekmo svetovnega pokala v slalomu na rolerjih, ki bo na sporedu ta konec tedna.

Če ni snega, slalomirajo na asfaltu

Rolanje med slalomskimi količki po asfaltiranih cestah je dokaj mlad šport, pri nas vuzeniški smučarski delavci še najbolj zavzeto orjejo ledino v tej športni panogi. »Pred približno šestimi leti se je rodila ideja, da bi lahko bilo rolanje med količki po naših cestah koristno dopolnilo poletnega treninga. V tem obdobju sicer hodimo trenirat tudi na avstrijske ledenike, a to je precej drago. Člani našega kluba, skupaj nas je 127, smo kmalu organizirali tudi tekme za grofa in grofico Vuzenice v okviru Vuzeniških dnevov, največje družabne prireditve v naši občini. Tako je zanimanje za ta šport in naše tekme hitro raslo,« je pojasnil Marcel Škerjanc, prvi operativec SK Vuzenica, ki ga je leta 1962 soustanovil Tone Bijol, dedek znanega nogometaša, danes pa mu predseduje njegov oče Janez.

Pohvale in spodbude tudi iz tujine

Dobro organizirane in obiskane tekme niso ostale dogodek samo za športnike iz Dravske doline. Na treninge in tekme so prihajali tudi iz drugih smučarskih in hokejskih klubov, pa mnogi, ki so aktivni samo na rolerjih. »Pred dvema letoma smo organizirali prvo mednarodno tekmo za točke svetovnega pokala. Zbralo se je približno 3000 gledalcev, ozračje je bilo odlično, vsi so bili zadovoljni z izvedbo tekme. Tudi kolegi iz tujine so predlagali, naj kandidiramo za tekmo svetovnega pokala, ki je še ena stopnička višje (podobna razlika je med tekmami za točke FIS in za svetovni pokal v alpskem smučanju; op. p.). Lotili smo se še tega projekta ter na lanskem kongresu svetovne inline organizacije pridobili organizacijo tekme. Je ena izmed osmih za svetovni pokal v letošnjem urniku, v katerem je tudi svetovno prvenstvo, ki ga bo gostil Bilbao v Španiji,« je povedal vodja tekmovanja Primož Haberman, ki je že napovedal tudi tekmo za prihodnje leto, če bo seveda letos vse teklo po načrtih.

Polivanje proge za enakovredne razmere

Glede na to, da imajo močno podporo tudi v vodstvu vuzeniške občine z županom Franjem Golobom na čelu, gre pričakovati zgledno organiziran dogodek, ki presega športni okvir, saj se bodo ob vseh športnih društvih predstavila tudi druga, tako da bo na voljo še kulturni, kulinarični in zabavni program. »Zelo hvaležni smo županu in njegovim sodelavcem za naklonjenost in pomoč. Imamo na novo preplasteno asfaltno cesto, nimamo težav pri zapori ceste, občina pa prispeva še 5500 evrov v proračun dogodka. Na tekmi nam pomagajo tudi gasilci, predvsem pri čiščenju proge in polivanju z vodo, če je vreme muhasto. Vsi tekmovalci morajo namreč imeti enake razmere, zato že ob rahlem dežju gasilci redno močijo progo, da ne bi bilo razlik za posamezne tekmovalce. Sicer pri pripravi proge sodeluje 75 članov,« našteva Škerjanc, ki ga veseli, da so bili med drugim uspešni na razpisu Slovenske turistične organizacije, tako da bo prisotna tudi blagovna znamka I Feel Slovenia.

Kaj pa smučanje na Dravi?

Vodja tekmovanja Haberman je postregel še s tehničnimi podatki o progi, ki jo bodo v dveh vožnjah premagovali tako na moški kot ženski tekmi. »Asfalt mora omogočati varno rolanje. Na progi, ki je široka najmanj pet metrov in je zaščitena s smučarskimi mrežami, bo okoli 40 vratic. Tekmovalci in tekmovalke se spustijo z meter in pol visoke startne rampe, do cilja imajo 250 metrov, naklon proge je sedemodstoten, najboljši bodo za progo potrebovali dobrih 25 ali 26 sekund. Elita v tej panogi so sicer Nemci, Slovenci pa bomo tokrat prvič imeli svoje tekmovalce v svetovnem pokalu. Dovoljenih je 15 v obeh konkurencah, med njimi bosta zagotovo dva Vuzeničana. Prijavljenih je 90 tekmovalcev in tekmovalk iz osmih držav.«



Sogovornika poudarjata, da je to športno-zabavni dogodek za vso Dravsko dolino, od Dravograda do Maribora, zato vabijo tudi prebivalce sosednjih občin, da ta konec tedna pridejo k njim kot športni navijači ali pogledat spremljevalni program. Organizirali so brezplačen avtobusni prevoz za goste iz Radelj ob Dravi in z Mute. Kot radovedni turisti smo vuzeniške prireditelje pobarali, ali je pri njih možno tudi smučati na Dravi, če je že uveljavljeno zimsko smučanje na Pohorju, ki se bohoti nad mestecem z dobrih 1500 prebivalci. Za zdaj tega še ni v njihovi ponudbi, čeprav ni izključeno, da se ne bodo lotili še te novosti. Zato pa Vuzeničani predvsem v toplejših mesecih vabijo na privlačne pohodniške in kolesarske poti ter sprostitev z veslanjem ali splavarjenjem po reki Dravi.

