Vzpon do zlata v javnosti

Celovečerni dokumentarni film Stena - Vzpon do zlata (The Wall - Climb for Gold), ki pripoveduje zgodbo o štirih vrhunskih tekmovalkah, med njimi tudi o prvi olimpijski prvakinji športnega plezanja Janji Garnbret, na poti do olimpijskih iger v Tokiu, bo svetovnemu občinstvu od 18. januarja dalje dostopen na vseh večjih pretočnih platformah. V Sloveniji si bo možno film sprva ogledati na Apple TV, v prihajajočih mesecih pa tudi pri drugih ponudnikih pretočnih vsebin, so sporočili ustvarjalci celovečerca. Devetdesetminutni dokumentarni film spremlja štiri mlade športne plezalke, ki se skozi kvalifikacijske tekme borijo za preboj na olimpijske igre, na katerih je bilo prvič v zgodovini na sporedu tudi športno plezanje.

Biografsko popotovanje vključuje psihične in fizične borbe deklet, ki se kažejo skozi priprave, naporne treninge in tekmovanja, v intimnem portretu plezalk pa ne manjka prikazov odrekanja, sanjarjenja ter čustvenih pretresov ob razglašeni pandemiji in enoletni preložitvi olimpijskih iger. Dokumentarec nazorno prikaže osupljiv in navdihujoč vsakdan olimpijcev ter surovo razkriva, kaj pomeni biti športnik in nenazadnje, kaj pomeni biti človek, sporočajo ustvarjali filma.

V Sloveniji vse tri na istem mestu

Poleg dobitnice zlate olimpijske medalje, Slovenke Janje Garnbret, so v filmu prikazane zgodbe še treh tekmovalk, ki so se prav tako kot Garnbretova prvič podale na olimpijske igre. To so Američanka Brooke Raboutou, Japonka Miho Nonaka in Angležinja Shauna Coxsey. Dokumentarni film je režiral Nick Hardie, ustvarili pa sta ga medijska družba Windfall Films in podjetje Premiere Digital ob podpori znamke outdoor opreme adidas Terrex.

Tudi letos bo Slovenija gostila najboljše športne plezalke in plezalce na svetu na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, ki pa ne bo v Kranju kot zadnjih 25 let, ampak 2. in 3. septembra prvič v Kopru. Velika plezalna stena v Kopru bo bistveno večja od kranjske. Šlo bo za zunanjo steno, tako da bo tekma na prostem. Ob plezalnem centru Plus Climbing na Bonifiki so konec decembra začeli gradbena dela za novo plezalno steno, ki bo skupaj z obstoječo infrastrukturo združevala discipline balvanskega, hitrostnega in težavnostnega plezanja. Naložbo, vredno 737.504 evrov, bodo sklenili predvidoma poleti, tako da bo novo prizorišče nared za tekmo svetovnega pokala v začetku septembra. Plezalni center Koper, ki se že ponaša z notranjo balvansko steno, bo tako kot prvi v Sloveniji na enem mestu združeval vse tri plezalne discipline.